Seguemento masivo da folga xeral na Mariña

As rúas da Mariña amenceron hoxe desertas. En vilas como Viveiro practicamente todo o comercio e os locais de hostalaría están pechados..., con carteis nos escaparates apoiando a folga.

O tráfico, semellante ao dun domingo ou festivo, e colexios e institutos tamén baixo mínimos. Unha estampa semellante atopamos en Cervo, Xove, Burela ou Foz.

Sen industria non hai traballo

“Porque necesitamos que haxa industria para poder traballar todos. Sen industria non hai comercio, non hai hostalaría, non podemos traballar”, asegura unha moza mariñana.

“Están faltando traballos: pecha Vestas, pecha Alcoa e quedamos sen vida aquí“

“Porque estamos moi abandonados e moi olvidados aquí na Mariña Lucense, non temos nin carreteras, a sanidade quérennos quitar case todo… aparte dos traballos, que cada vez hai menos e pechan máis empresas”, secunda outra. “Están faltando traballos: pecha Vestas, pecha Alcoa e quedamos sen vida aquí”.

Todos os sectores, tanto públicos como privados, están chamados a esta folga xeral de 24 horas contra o abandono económico, industrial e social, din, que sofre a Mariña..., agravado polo peche da fábrica de Vestas en Viveiro e a ameza de peche de Alcoa en San Cibrao.

Os tres sindicatos que a convocan, UGT, Comisións Obreiras e a CIG, destacan o apoio masivo de toda a comarca.