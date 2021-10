El líder del Partido Popular (PP), Pablo Casado, ha aprovechado este viernes la presencia del expresidente de México Felipe Calderón en la Convención Nacional que el partido celebra esta semana por varias ciudades españolas para reivindicar "el lazo histórico" con México "desde hace cinco siglos" y rechazar que España tenga que pedir perdón por la Conquista, en línea con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y del expresidente del Gobierno José María Aznar sobre las palabras que pronunció el Papa Francisco.

"Desde España no tenemos que pedir perdón, pero tenemos que dar las gracias a una historia común que ha sido en mi opinión el mayor hito de la humanidad después de Roma, la Hispanidad", ha recalcado Casado en Cartagena (Murcia), donde se celebra la quinta jornada de la Convención del partido.

Se trata de la primera vez que el líder 'popular' se pronuncia ante las declaraciones del pontífice, que pidió perdón a México por los errores de la Iglesia católica en la conquista española del país. Con sus palabras, Casado ha respaldado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien en su visita a Estados Unidos defendió el legado de España durante la colonización de América, “que fue llevar precisamente el español, y a través de las misiones, el catolicismo y, por tanto, la civilización y la libertad al continente americano”.

También Aznar se sumó a las críticas al pontífice durante su intervención este jueves en la Convención: "En esta época en la que se pide perdón por todo, yo no voy a engrosar las filas de los que piden perdón, lo diga quien lo diga", señaló, al tiempo que coincidió con Ayuso en que "el nuevo comunismo de Latinoamérica se llama indigenismo". Y "el indigenismo solo puede ir contra España", alertó.

También se ha pronunciado al respecto la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, este viernes en los micrófonos de RNE, donde ha defendido las declaraciones de la presidenta madrileña: “No me incomoda, solo faltaba que no pudiéramos expresarnos. La hispanidad ha marcado un hito en nuestra historia y nadie puedo ponerlo en duda”, ha recalcado.

El propio Calderón se ha declarado "orgullosamente mexicano" y de " raíces indisolubles indígenas y españolas como todos los mexicanos ". "Y profundamente orgulloso de todas esas raíces. Así me declaro, así soy, así he vivido y así espero morir", ha proclamado.

Casado acusa a la izquierda de apropiarse del logro del voto femenino

Por otro lado, Casado ha aprovechado la convención para acusar a la izquierda de apropiarse del logro del sufragio femenino y, en el 90 aniversario del derecho a voto de las mujeres en España, ha afirmado que "el Partido Socialista", no lo apoyó, sin especificar que el PSOE sí lo hizo.

"El Partido Socialista no apoyaba el sufragio femenino, no hay más que leer el diario de sesiones de la diputada Kent, no hay más que recordar al diputado de partidos que formaron parte del Frente radical y popular como (Hilario) Ayuso decir que las mujeres no deberían votar hasta los 55 años", ha afirmado Casado este viernes en Cartagena, en la convención nacional del PP.

Victoria Kent formaba parte del Partido Radical Socialista, que sí voto en contra del sufragio femenino defendido por Clara Campoamor, mientras que el PSOE votó mayoritariamente a favor -no así Indalecio Prieto- en una votación con 40 % de abstención.