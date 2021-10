Tolerancia Cero: 18 años luchando contra las violencias machistas desde RNE

Luz Montero y Carlos Navarro pusieron en marcha este programa en 2004, cuando echaba a andar la Ley Integral contra la Violencia de Género, cuando todavía no había recetas sobre cómo tratar este problema estructural desde los medios de comunicación. La idea la tuvo el entonces director de RNE1, Pedro Meyer.

Objetivo Igualdad rinde homenaje a este programa pionero en España en su aniversario. Hemos acompañado a Luz Montero de vuelta a la Casa de la Radio para hacer balance: "Lo que se tenía claro es que había que hacer algo más de lo que se estaba haciendo hasta entonces, que la violencia de género no se trataba adecuadamente en los medios", recuerda Montero.

Y ese testimonio de las víctimas, mejor dicho de las mujeres supervivientes, ha seguido siendo una de las patas del programa durante todos estos años. Marta Gómez y Patricia Costa son las dos periodistas que más tiempo han estado vinculadas al programa. "Los testimonios que recoge el programa son muy duros , pero son necesarios para llegar a otras mujeres que estén en esa misma situación, para conseguir que reaccionen", reflexiona Patricia Costa, que subraya que se trata de dar esperanza : "Tratamos siempre que sean testimonios en positivo, personas que están recuperadas, que puedan ser inspiradoras , no mujeres que se derrumben y lloren porque todavía no estén bien".

"Fuimos a la casa de acogida porque queríamos que el testimonio primero fuera el de las mujeres víctima s. En aquellos años te daba cuenta de hasta qué punto tenías que educar a la gente, hasta qué punto esas mujeres se sentían solas , hasta qué punto muchas veces no las creían ", asegura Luz Montero.

Y en la esencia del programa está también contar con personas expertas que explican en profundidad la naturaleza de los problemas. Luz Montero recuerda que en un principio iban aprendiendo casi sobre la marcha. Por ejemplo, todavía no se hablaba de violencia vicaria, pero en el programa tuvieron una experiencia especialmente dolorosa en este sentido: "Una mujer que vino al programa a dar testimonio para ayudar a otras nos contó lo violento que era su marido. Se preocupaba mucho por sus hijos, porque su marido era muy violento conduciendo... cuando llevaba a los niños derrapaba y hacía tonterías. Y vino a decirlo. Y una semana más tarde su marido se estrelló un día de Nochebuena con los niños".

Otra de las patas del programa es dar a conocer los recursos que existen p ara ayudar a las mujeres que sufren violencias machistas; no sólo los recursos oficiales, sino también los que ofrecen las pequeñas asociaciones : "Recogemos el trabajo de asociaciones pequeñas, medianas, grandes. Son las que nos dicen todo el tiempo cómo está la situación. La situación cambia constantemente, lo hemos visto en la pandemia, y ellas son las que están en contacto permanente con las supervivientes de la violencia".

Más de 800 programas

Tolerancia Cero se emite todos los viernes a las 21h en Radio 5. Todos los programas se pueden escuchar después en el Portal de Igualdad de RTVE, Todxsporigual. En todos estos años, Tolerancia Cero se ha ido abriendo a otros temas, siempre vinculados con la lucha por la igualdad y contra las discriminaciones. Sigue conservando su vocación de servicio público: "Me parece importante la pedagogía, explicar más allá de lo que supone una noticia de actualidad. Hacemos también reportajes atemporales. En los informativos pasan con piezas de un minuto o minuto y medio y aquí tenemos la oportunidad de profundizar", explica la periodista Alba Urrutia.

28.08 min Tolerancia Cero - El maltrato más cruel - 07/05/21 - escuchar ahora

Las tres coinciden en que el programa sigue siendo necesario. "Ha mejorado la concienciación de la población, pero también está habiendo una regresión entre los jóvenes. De hecho, hasta hace poco los recursos estaban pensados para mujeres adultas y ahora ya se dirigen a adolescentes entre los 15 y los 17 años. Las herramientas de control o los tipos de violencia son otros. Hay que trabajar con la gente joven para prevenir la violencia", cree Patricia Costa.

“Hay más conciencia social sobre la violencia de género, pero se está produciendo una regresión“

Luz Montero percibe también otro tipo de regresión: "La sociedad ha aprendido mucho y espero que no se le haya olvidado del todo, aunque en los últimos tiempos el negacionismo de parte del discurso político es intolerable. Son mensajes con efectos en la juventud que están dando frutos que a mí no me gustan. Hago un llamamiento a que retomemos la Tolerancia Cero".