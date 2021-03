Pioneras en RNE: música, violencia de género e información

Radio Clásica acogió un programa pionero en los años 80 que visibilizó a las mujeres compositoras. La primera directora de Radio Nacional de España fue María Jesús Chao. Ejerció este cargo entre mayo de 2000 y agosto de 2002. La radio pública fue pionera en la información sobre igualdad y violencia de género con el programa Tolerancia cero. La única editora principal del 24 horas, el informativo nocturno de RNE, ha sido Ángela Núñez. Lideró un equipo formado únicamente por hombres a partir de febrero de 1994. Repasamos la historia de este medio público a través de algunos programas y algunas mujeres que han sido pioneras.

“A mi lo que me encanta es el micrófono. Cuando dejé de ser directora de Radio Nacional, me dijeron, qué quieres hacer, dije, la calle, en el mejor sentido de la palabra, claro. Es lo que me gusta, estar en la calle haciendo información”, le comentó a Arturo Martín .

“Haber entrado de redactora de a pie y haber llegado a dirigirla eso es algo que no se puede pagar. No es muy habitual. Es una especie de privilegio increíble”, dijo María Jesús Chao, quien fue directora de RNE entre mayo de 2000 y agosto de 2002, la única mujer en este cargo que ha habido hasta 2018, en Voces de mujer: 80 años de RNE (1937 - 2017) , un programa especial de Memoria de delfín .

Montero señala que “fue impresionante la apuesta de la casa” y recuerda el apoyo del director, Pedro Meyer , y de la jefa de informativos, Mamen del Cerro . “Fue una apuesta que no estaba claro cómo iba a salir, pero la respuesta fue estupenda, de todas las asociaciones, instituciones, de las mujeres que no dudaron en venir a contar sus cosas y nos abrieron las manos y las puertas de su corazón para ayudar a otras mujeres”, recordó en el programa de Arturo Martín.

Ángela Núñez, primera editora del 24 horas

La actual directora de Un idioma sin fronteras o Palabra de Arte, Ángela Núñez, ha sido la única editora y presentadora principal del 24 horas en RNE. La primera y única que asumió esta responsabilidad del último informativo en Radio Nacional de España fue el 7 de febrero de 1994.

“El reto que se me plantea se asume con muchísima ilusión, pero sobre todo con mucha responsabilidad y desde luego agradeciendo muchísimo las posibilidades que se me ofrecen”, explicaba Ángela Núñez en una entrevista el 12 de febrero de 1994. Añadía que “la redacción de los servicios informativos está compuesta casi al 50 por ciento por mujeres y al 50 por ciento por hombres. La verdad es que la calidad de ambas partes es similar y muy alta, muy buena. Yo creo que ahora se ha optado porque esa calidad que había en los redactores, tanto en la parte femenina como en la masculina, se trasladara también a los equipos de edición y los cargos de responsabilidad”.

05.28 min Entrevista a Ángela Núñez, como editora del 24 horas - 12/02/1994 - Escuchar ahora

“En el 20 horas pusieron a Ángeles Bazán y en el 24 horas me pusieron a mí” en 1994 y en 1990 “en España a las 8 estuvo Mercé Remolí”, recuerda Ángela Núñez 27 años después de asumir la responsabilidad como editora. “Lo dejé por embarazo, yo daba a luz en noviembre, en agosto no me podía acercar al micro. El cable no llegaba y yo me daba con la tripa en la mesa”.

El equipo de edición que trabajaron junto a Ángela Núñez eran “todos hombres”. “Yo creo que la única perspectiva que tenía era hacerlo lo mejor posible porque era un reto muy importante sobre todo porque yo era muy joven. Tenía 30 años. Era consciente que era una apuesta muy importante. La batalla de las mujeres tenía otros matices. Teníamos que ganar derechos muy concretos” y “tenías que plantearte la cuestión de género desde otra perspectiva”, recuerda la periodista de RNE.

“Teníamos muchas más dificultades para compatibilizar la vida laboral con la vida familiar. Los hombres no estaban tan mentalizados para renunciar a su espacio. En mi caso, mi marido (corresponsal de guerra en RNE) viajaba permanentemente, para mi era un reto de compatibilizar mis espacios que era una aventura. Los permisos de maternidad eran más cortos”, explica Ángela Núñez 27 años después.