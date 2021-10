El Proyecto Abraham es una ONG cuya misión es ayudar a personas vulnerables, en riesgo de exclusión social para conseguir reinsertarse en la sociedad a través de varias vías, como un trabajo remunerado. Está formado un equipo multidisciplinal y consolidado, con una parte de sus propios puestos de trabajo reservado a esas personas en situación de exclusión social. Desde 1997, el Proyecto Abraham actúa en la Región de Murcia con un objetivo principal: la acción social y medio ambiental. Se trabaja día a día para atender a personas que se encuentran en situación o en riesgo de exclusión social, propiciando su reinserción paulatina en la sociedad.

El caso de El Costurerico

Nos fijamos ahora en una iniciativa concreta de esta ONG. Es un taller de costura que tuvo mucho trabajo durante la etapa dura del confinamiento, a mediados de 2020, fabricando mascarillas. En el atelier "El Costurerico" encontramos a Rocio Vera. Tiene 34 años y un hijo de 11.

“Aquí me han dado otra oportunidad, no sé cómo agradecérselo“

Es víctima de la violencia machista; "Aquí me han dado otra oportunidad. No sé cómo agradecerlo" nos comenta, emocionada. "Me siento orgullosa de cada artículo que sale de mis manos". Lleva 4 meses trabajando en este taller situado en Puente Tocinos. Éste trabajo le ha dado una nueva oportunidad.