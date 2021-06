Mujeres guionistas: el reto de conquistar el territorio creativo y luchar contra la discriminación

Uno de los peligros sobre los que el sindicato de guionistas ALMA ha alertado es el intrusismo profesional en el oficio. Pero no es el único. En 2020 ALMA realizó el estudio sobre La creación de ficción televisiva en España, en el que se analizaban dos mil capítulos de series emitidas desde el verano del 2015 al de 2019 y se entrevistó a 167 guionistas en España. Esta macroencuesta también llamaba la atención sobre el peligro de discriminación por género de las mujeres en la profesión. "En el último estudio del sindicato ALMA de guionistas, casi un 36 % de mujeres denunciaba situaciones de acoso o discriminación, y esa discriminación tiene varias vertientes", asegura Virginia Yagüe, guionista y vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA).

Condescendencia, falta de reconocimiento, comentarios sobre el físico de las mujeres forman parte de la discriminación sobre las mujeres guionistas. También, en dicho estudio, se incide en la brecha salarial, que es otra variante de la discriminación laboral. El 59'1% de mujeres guionistas ganan menos de 30.000 euros al año, frente al 37,7% de sus compañeros hombres.

Una posición que también apoya Laura Molpeceres , guionista que trabaja en Servir y Proteger , otra serie de RTVE , que casi alcanza los 1000 episodios . "Es necesario que las mujeres sean creadoras, que sean productoras ejecutivas, que estén en la 'biblia' -la biblia es una serie de documentos, donde se cuentan las tramas de una serie-. Si las mujeres no están en esos equipos donde se deciden las tramas, las series tendrán una visión masculina y estarán contadas por hombres, porque finalmente las mujeres trabajan con el material que crean los hombres", asegura Laura Molpeceres.

“Si las mujeres no son creadoras, “

A lo largo de su carrera, la guionista se ha caracterizado por crear mujeres fuertes y decididas que se imponen a las limitaciones de su época como sucede en las series de La Señora , y 14 de abril. La República de RTVE. E insiste en que las mujeres no han roto el techo de cristal en el universo del guion.

En concreto, la polémica se refería a las escenas de violación en dichas series . Mujeres guionistas siguen percibiendo un afán de recrearse desde un punto de vista morboso en este tipo de secuencias: "Últimamente sí lo veo. Siempre tiene una justificación porque va dirigido a un determinado público y saben que vende y que funciona y aumenta la cantidad de espectadores, pero a mí me produce rechazo ", dice Carmen Llano .

El test de Bedchel

La mayoría de las series españolas no pasan el test de Bedchel. Pero, ¿qué es exactamente dicho test? "Es un test para evaluar la igualdad de género en series y películas. Hay que cumplir tres reglas tan sencillas como que haya conversaciones de dos o más mujeres, que ellas tengan un nombre y no sean denominadas genéricamente ni -por ejemplo "la hija" o "la madre" en el guion- y que hablen entre ellas de algo que no sea un hombre, ni siquiera su padre", explica Carmen Llano.

El test de Bedchel, también llamado 'the rule', la regla, surgió en un cómic, Unas lesbianas de cuidado, de Allison Bedchel, aunque ella misma reconoció que fue idea de su amiga Liz Wallace. Asimismo Bedchel admitió que le inspiró la escritora inglesa Virginia Woolf, con su obra Una habitación propia, en la que criticaba el hecho de que, en la literatura, la presencia femenina se justificaba por el vínculo que tenía la mujer con un hombre existente y que su valor se establecía en relación con dicho vínculo.

“A las mujeres se las muestra a través de la relación con los hombres“

"Todas esas relaciones entre mujeres, pensaba, y evoca rápidamente la galería de personajes ficticios, son demasiado simples... E intenté recordar algún caso entre mis lecturas, donde las mujeres estuvieran representadas como amigas. Pero ellas son ahora, y lo fueron siempre, madres e hijas. Casi sin excepción se las muestra debido a la relación que tienen con los hombres", escribía Woolf.