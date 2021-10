El verano no ha apaciguado los ánimos políticos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los líderes de la oposición, han vuelto este miércoles al Congreso de los Diputados con la misma crispación que el curso anterior y la sesión de control al Ejecutivo ha vuelto a estar marcada por duros enfrentamientos por la mesa de diálogo sobre Cataluña, el elevado precio de la electricidad o el bloqueo del Consejo General del Poder General (CGPJ).

Sánchez se ha defendido de las acusaciones de la oposición sobre todas estas cuestiones. “Le veo intranquilo y acelerado”, le ha espetado al líder del PP, Pablo Casado, a quien ha reprochado su “tono”. “Veo que no van a arrimar el hombro esta legislatura. Usted se fue con el 'no' y ha vuelto con el 'no'; se fue con la crispación y ha vuelto con la crispación”, ha criticado. También le ha reprochado que se fuera “otros países hablando del Gobierno como habla usted tan bien de España” pese al reconocimiento que hizo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen (de los ‘populares’ europeos), de la evacuación española de Afganistán.

“Le pido dos cosas, que cumpla con la Constitución, con la legalidad democrática y que cuando salga fuera de España hable bien de su país, porque eso es incluso hablar bien de usted”, le ha espetado. Y ha defendido la medida del Ejecutivo para recortar los beneficios de las empresas eléctricas, tras lo que ha asegurado que el Gobierno "siempre" defenderá en la crisis de la luz los intereses de los ciudadanos "por encima de cualquier interés y presión particular".

Al líder de Vox, Santiago Abascal, le ha reprochado la “triste España que defiende” su partido. “Solo cabe usted y no cabe una amplia mayoría de la ciudadanía española”, ha dicho, y ha añadido: “Nosotros defendemos un modelo social en el que entramos todos, incluso usted”. También ha criticado que, cuando ha llamado a Abascal, “no se pone al teléfono, no habla con el Gobierno de España” porque “lo reconoce como ilegítimo”. Y respecto a la mesa de diálogo catalana, ha criticado que Vox “no va a plantear nunca un diálogo con personas y grupos que piensan diferente” y ha advertido: “Pero esa es la esencia de la democracia, dialogar, negociar y pactar, eso es lo que representó la Constitución de 1978.

Y al líder parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, le ha espetado la “división” que había en el seno del Govern de Cataluña ante el proyecto de la ampliación de El Prat, que quedó suspendida la semana pasada. “Es una gran inversión, necesaria para Cataluña”, ha asegurado Sánchez, quien ha defendido, ante las críticas por el impacto ecológico que podría suponer este proyecto, que “el Gobierno va a respetar todas las normativas europeas y cualquier parámetro relativo al impacto ambiental”.

Casado le acusa de "electrocutar" a los españoles y tilda de "infamia" la mesa Respecto a la oposición, el primero en tomar la palabra ha sido Casado, quien ha comenzado su intervención cargando contra el “cesarismo” de Sánchez y su “desprecio” a la oposición. Tras acusarle de mentir sobre las vacunas que llegan de Europa (“usted no dice la verdad ni al médico”) y de haber “escurrido el bulto en los peores momentos”, ha asegurado que Sánchez “ha fracasado en sus cuatro compromisos de investidura”: el paro, el escudo social, la electricidad y Cataluña. En este sentido, ha echado en cara al presidente del Ejecutivo las colas del hambre y le ha acusado de "disparar" el paro, “electrocutar” a los españoles con los precios de la luz y "degradar" las libertades, por lo que ha considerado que debería dimitir. A continuación, se ha referido al CGPJ: “Verguenza le tenía que dar. Han ido las asociaciones judiciales a Europa para denunciar que no permite que los jueces elijan a los jueces”. Y el mismo día en que se reúne la mesa de diálogo sobre Cataluña entre el Gobierno y la Generalitat, que ha calificado como “infamia”, ha criticado que “ha prometido cohesionar con Cataluña pero ha indultado a los golpistas” y que “se sienta a negociar un referéndum con los radicales”. “Usted ha traicionado todas sus promesas y escabechado a todos los que le ayudaron a llegar a La Moncloa (...) es el presidente más radical de Europa y de la democracia española”, ha criticado. Y ha zanjado: “Usted es incapaz de resolver los problemas de los españoles porque el principal problema de los españoles es usted”. Posteriormente, fuentes del PP han criticado a TVE que "el Gobierno hace oposición a la oposición" y que "en vez de responder a las preguntas del PP, ataca al PP", algo que han considerado como "el mundo al revés".

Abascal: "¿Qué más va a ceder a los enemigos de los españoles?" Abascal, por su parte, ha preguntado a Sánchez “qué más va a ceder a los enemigos de los españoles con tal de atornillarse un año más en ese escaño azul”. Ha afirmado que “la mesa de negociación con los golpistas” emplea como “moneda de cambio” la “soberanía española” y supone “una traición”. “Pero a usted solo le importa a usted”, ha espetado. 05.31 min Sánchez defiende el diálogo con Cataluña tras las críticas de Abascal: "¿Qué más va a ceder a los enemigos de España?" A continuación, ha dicho que al Gobierno “le ha dado por acusar a Vox de crímenes de odio contra mujeres, inmigrantes y homosexuales” porque es el “único partido que le dice que preside un Gobierno ilegítimo” y que “recurre ante los tribunales” la “vulneración de derechos del Gobierno”. “Por eso se dedican a demonizar a Vox y a fantasear con su ilegalización”, ha añadido. Pero tras recordar la denuncia falsa de un joven homosexual en Malasaña, ha espetado que el Ejecutivo “calla” cuando “las víctimas no sirven para demonizar a Vox”. Por último, ha vuelto a vincular la violencia con la inmigración irregular: “Son capaces de todo con tal de no reconocer la estrecha relación entre la inseguridad que viven los españoles y el efecto llamada”. “Ustedes quieren amordazar a los españoles mientras están con los enemigos de los españoles. Lárguese ya, señor Sánchez, por favor”, ha concluido.

Rufián: “Si la mesa fracasa no fracasará el independentismo” Rufián, por su parte, ha lanzado una advertencia a Sánchez: “Hoy empieza la mesa de diálogo. Si fracasa, no fracasará el independentismo. Si decepcionamos, no decepcionará solo el independentismo sino también la izquierda española y si ustedes decepcionan, PP y Vox entrarán en La Moncloa”. 05.38 min Rufián advierte a Sánchez, a horas de la mesa con Cataluña: "Si fracasa, no fracasa el independentismo" Respecto a El Prat, ha ironizado con que la culpa “la tienen los catalanes, concretamente ERC”. “Sí, ERC está en contra de esa inversión por antiecológica. Simplemente hacemos lo que dice y hace Europa”, ha afirmado. “Porque somos políticos y políticas, no contratistas de AENA”, ha proseguido, tras lo que ha preguntado al Gobierno: “Y ustedes, ¿lo son? ¿no lo son?”. Por último, ha advertido que “una inversión, un diálogo y una negociación no son un regalo” como “tampoco una rendición”. “Nosotros siempre estaremos dispuestos a dialogar, hablar y negociar pero de ‘tú a tú’, sin imposiciones”, ha zanjado. 05.31 min Bal ve una "humillación" sentarse en la mesa de Cataluña y Bolaños responde: "Lo valiente es dialogar" Siguiendo con la mesa sobre Cataluña, el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha espetado al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que "una parte del Gobierno de España se va a humillar ante los separatistas" en la mesa de diálogo de Cataluña, a lo que Bolaños ha respondido: "Empezamos mal si usted cree que es una humillación sentarnos". A su juicio, la única manera de trabajar para que Cataluña deje de ser "uno de los principales problemas del país" es a través de diálogo y ha insistido en que "lo valiente es dialogar y lo inútil es ensimismarse en las posiciones que no llevaron a ningun sitio".