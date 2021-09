A muchos el 11-S les pilló recién cumplidos los 18 años, o con poco más de 20. Decidieron alistarse al ejército para defender su país de aquel monstruo que acababa de instalarse en el imaginario colectivo: el peligro de morir un día cualquiera, en suelo estadounidense, a manos de terroristas extranjeros que hablaban de 'guerra santa'. Estados Unidos llamó a la suya 'guerra contra el terror'. Muchos jóvenes de aquella generación acabaron combatiendo en Afganistán y en Irak.

Ahora, después de 20 años de guerra en Afganistán, esos veteranos han visto con una mezcla de emociones cómo, en cuanto las tropas estadounidenses se han replegado, los talibanes han vuelto a tomar el país. Algunos sienten alivio, porque ya no morirán más compañeros. Otros sienten dolor por los colaboradores afganos que se han quedado atrás y están en peligro. La mayoría sienten enfado y frustración.

Todos se hacen la misma pregunta: ¿Mereció la pena? Matthew Hoh contesta sin dudarlo: "No, claro que no. Claro que no. Por Dios, todo el sufrimiento de la gente... de los afganos... de los que fueron a luchar... Solo les salió rentable a los fabricantes de armas".

Irak fue un "infierno" El 11 de septiembre de 2001 él tenía 20 años. Ya era marine. Estaba en un curso de formación, entrenándose para ser instructor de explosivos. "La clase que estábamos dando esa mañana era sobre cómo destruir un edificio. Menuda casualidad". Con 23 años estaba en Irak, primero como civil, en un proyecto de reconstrucción, luego en misión de combate, al mando de una unidad de marines. "Es difícil describirlo sin que suene a cliché o sin que te acusen de exagerar, pero era un infierno absoluto. Los iraquíes te dirían 'mira, Sadam era terrible, pero al menos con él no me preocupaba de que a mis hijos los matase un coche bomba'. Y veías eso: gente destripada, veías un niño, de unos doce años, con las tripas colgando, y esa violencia la llevamos nosotros allí". “Hoh: "Nuestra presencia en Afganistán ha hecho crecer la insurgencia" “ En 2009, Matthew estaba en Afganistán, esta vez con un puesto civil, como representante de Estados Unidos en una provincia. Entonces escribió una carta que sacudió los cimientos del Pentágono: su carta de dimisión. Renunciaba a su cargo en protesta por la guerra. Había llegado a la conclusión de que las dos guerras, Irak y Afganistán, eran iguales, que el único objetivo de Estados Unidos era la victoria militar y que eso no iba a ayudar a la gente. "Nuestra presencia ha hecho crecer la inestabilidad y la insurgencia en la región", decía en la carta. "He observado que la mayoría de los insurgentes no luchan para defender la bandera blanca de los talibanes, sino que pelean contra las tropas extranjeras y los impuestos del gobierno de Kabul", "un gobierno impopular y corrupto". Matthew cuenta que su carta la leyeron Barack Obama y la secretaria de estado, Hillary Clinton. Acabó en la portada del Washington Post. Dice que muchos opinaban como él, pero no lo decían en público, "y eso todavía me molesta a día de hoy". El coste de la "guerra contra el terror": más de 900.000 muertos, 8 billones de dólares y pérdida de libertades MIGUEL CHARTE