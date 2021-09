El coste de la "guerra contra el terror": más de 900.000 muertos, 8 billones de dólares y pérdida de libertades

Tras los atentados del 11-S, Estados Unidos se embarcó en una serie de operaciones militares para, según esgrimió Washington, combatir el terrorismo que había golpeado en su suelo. La "guerra contra el terror" ha llevado desde entonces a las Fuerzas Armadas de EE.UU. por todo el mundo y singularmente a Oriente Medio.

Afganistán, Irak y Siria, Yemen han sido el escenario de conflictos que han tenido un mayor coste para Estados Unidos en vidas humanas, tanto de combatientes como de civiles, económico y también para las libertades y los derechos civiles.

Alrededor de 900.000 muertos en 20 años

El Pentágono no lleva la cuenta de las bajas que sus operaciones causan entre los combatientes enemigos ni las víctimas entre la población civil. El proyecto The Costs of War del Instituto Watson de la prestigiosa Universidad de Brown (EE.UU.), intenta cuantificar todos los costes de la "guerra contra el terror", y es una de las referencias más citadas por los medios estadounidenses.

Según sus cifras, hasta agosto habían muerto entre 897.000 y 929.000 personas, en su mayoría civiles (entre 363.000 y 387.000).

Entre las víctimas se incluyen 14.874 soldados de otros países aliados y unos 300.000 combatientes enemigos; más de 8.000 contratistas privados de seguridad estadounidenses, así como 680 periodistas y 892 trabajadores de ONG.

Muchos más, asegura el Instituto, han muerto por las consecuencias indirectas de los conflictos, como el hambre o la falta de atención sanitaria.

El coste en vidas se suma al de desplazados y refugiados. Unos 37 millones de personas han perdido sus hogares o se han convertido en refugiados a causa de las guerras libradas por EE.UU. tras el 11-S, según la misma fuente.