Quizá si hubiera existido hace 20 años, el Air Force Memorial de Arlington podría haber impedido con sus grandes espigas de metal hacia el cielo que el vuelo de American Airlines 77 secuestrado por terroristas de Al Qaeda se estrellara contra el Pentágono. Pero entonces este lugar no era más que una colina junto al cementerio de Arlington, y un lugar privilegiado desde el que observar el emblemático edificio militar. Allí es donde nos cita el que fuera subsecretario adjunto de Defensa de los Estados Unidos en 2001 para hablar con Las Mañanas de Radio Nacional de España.

Desde su cima, Roger Pardo nos señala cómo el aparto comercial sobrevoló la zona y se estrelló contra la fachada del pentágono. "La nariz del avión quedó en lo que era mi oficina", nos cuenta. No estaba en su despacho porque en ese momento se encontraba en el dentista de la base militar, y eso le salvó la vida.

En un primer momento pensó que el atentado se había cometido con un camión bomba. "No supe hasta una hora después que era un avión", dice. Sí tenía claro desde el principio quién era el autor de este acto terrorista: "No había la menor duda para nadie a mi alrededor de que era un atentado de Al Qaeda".

Pardo ha explicado cómo el propio secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, salió del Pentágono para ayudar con los heridos. Y a pesar del ataque, Defensa activó los mecanismos por si tenía que derribar el último avión, el 93 de United Airlines que los pasajeros estrellaron en Pennsilvania antes de que se atacara otro objetivo.

Estados Unidos y Afganistán

Tras los atentados, Roger Pardo participó sobre el terreno en la operación "Libertad Duradera" en Afganistán, como un soldado más. De hecho, tras la entrevista nos muestra un cristal de una ventana del World Trade Center que se lleva allí, y nos enseña fotos de militares y cuerpos especiales con ese pequeño vidrio que les recordaba el porqué combatían allí.

Roger Pardo, subsecretario de Defensa en el 11-S, participó después en la operación "Libertad duradera" Fernando Martínez

Ahora lamenta la retirada estadounidense de Afganistán: "Los Estados Unidos han perdido su credibilidad en el mundo". Ve a su país afectado por las imágenes que ha dejado la marcha de los soldados: Los talibanes saben que nos tienen arrinconados psicológicamente en este momento. Por eso tenemos que arreglarnos la cabeza". Para afrontar, dice, el conflicto que empieza para Estados Unidos, aunque no especifica cuál. Eso sí, no cree que la guerra de Afganistán no haya servido para nada. "En este país no ha habido un atentado de Al Qaeda en 18 años. Eso valió algo", añade.