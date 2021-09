El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado a todos los grupos parlamentarios del Congreso a acelerar la tramitación de la Ley de Igualdad de Trato, también conocida como 'ley Zerolo', para garantizar que no haya "otra vez armarios", después de las últimas agresiones homófobas que se han producido en las últimas semanas en varios puntos del país, la última este mismo fin de semana en el barrio madrileño de Malasaña.

Así lo ha asegurado este miércoles en la primera reunión interparlamentaria del Grupo Socialista desde que estalló la pandemia y que se ha mantenido para fijar las líneas de actuación al inicio del curso político.

En el encuentro, Sánchez ha comenzado su intervención refiriéndose a las agresiones contra el colectivo LGTBI, y ha asegurado que el Gobierno está "comprometido con la diversidad" y que pondrá "todos los medios para evitar los delitos de odio" para que aquellos que "quieran devolver el odio a las calles de España no tengan ninguna opción de conseguirlo".

Como muestra de ese compromiso, el también líder socialista ha destacado que cuando gobierna el PSOE, "España avanza en derechos y libertades" y ha puesto como ejemplo la ley de 2005 que permitió el matrimonio homosexual.

Sánchez garantiza que no se dará "ni un paso atrás"

Asimismo Sánchez ha recordado que ha convocado de urgencia para este viernes una reunión de la comisión de seguimiento del plan de lucha contra los delitos de odio, con el fin de "actualizar los delitos de odio y adoptar los cambios pertinentes para que aquellos grupos que quieran devolver el odio a las calles de España no tengan ninguna opción de conseguirlo".

El jefe del Ejecutivo ha recalcado que no se va a dar "ni un paso atrás" y que se va a seguir avanzando en "tolerancia, respeto e integración en la diversidad", porque "en España no hay lugar contra el odio", También ha añadido que "la amplia mayoría de ciudadanos españoles no comparten" los delitos de odio.

Por otra parte, en declaraciones en RNE, la ministra de Educación, Pilar Alegría, ha avanzado que desde el departamento que dirige se está trabajando para mejorar la "educación en valores" entre los jóvenes como medida preventiva contra las agresiones homófobas.

También el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, se ha referido en una entrevista en TVE que se aprecia una "escalada" en la creación de bandas "específicamente destinadas a agredir a personas del colectivo LGTBI". Al respecto, ha asegurado que el Gobierno está "velando porque se cumplan los protocolos que atacan directamente la comisión de delitos de odio".