La Policía Nacional está revisando las cámaras de seguridad y hablando con testigos y vecinos del lugar donde un grupo de ocho jóvenes amenazó y rajó con una navaja a otro en una agresión homófoba en el madrileño barrio de Malasaña.

Los investigadores están recopilando información y completando el atestado policial para identificar al grupo, que vestían sudaderas negras e iban encapuchados y con mascarilla, tal y como consta en la denuncia que el joven puso horas después en la Comisaria de Centro.

Según han informado a Efe fuentes policiales, en el atestado policial se incluyen fotografías de las heridas de la víctima y grabaciones de vídeos de las zonas próximas donde ocurrió.

Los hechos tuvieron lugar el domingo sobre las 17.15 horas. Según ha contado a los agentes el denunciante, un español de 20 años, volvía casa cuando fue abordado en el portal por este grupo, vestidos con sudaderas negras con capuchas y pasamontañas, que le profirieron insultos como "maricón de mierda", "asqueroso", "comemierdas" o "anticristo".

Manifestación en repulsa a esta agresión

También le propinaron varios cortes con una navaja tanto en el labio inferior como en el glúteo, donde le marcaron la palabra "maricón", dejándole malherido tumbado en el suelo. Tras ser atendido por sus heridas denunció los hechos en la comisaría de Centro de la Policía Nacional.

De momento no ha trascendido ni los datos de la víctima ni su dirección exacta para no entorpecer la investigación. Tampoco si la víctima conocía o no las agresiones. Después de la atención médica, la víctima ya está en casa. Los autores, que se desconoce si era un grupo de amigos o una banda juvenil organizada, se enfrentan a un posible delito de lesiones graves y otro de odio.

Los colectivos de COGAM y KIF-KIF han convocado para este sábado una concentración, a las 19.00 horas, en la Puerta del Sol ante la ola de agresiones a personas LGTBI. "Nos están matando", es el lema de la protesta.