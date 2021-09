La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha asegurado que las últimas agresiones homófobas, que han llevado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a convocar la comisión contra los delitos de odio, demuestran "lo importante" que es la "educación en valores" en los centros educativos como medida preventiva para hacer frente a los discursos de odio.

"Cuando ocurren hechos tan desagradables y repudiables, vemos lo importante que sigue siendo la educación de valores en nuestras aulas", ha resaltado en una entrevista en Las Mañanas de RNE.

En este sentido, Alegría ha avanzado que su departamento trabaja con todas las comunidades autónomas para reforzar la prevención de agresiones contra el colectivo LGTBI mediante la "educación de valores". Para la ministra, es importante enseñar a los jóvenes "los valores de la Carta Magna", así como los del respeto y la solidaridad.

Inicio del curso escolar

También la ministra ha asegurado que su departamento trabaja en coordinación con las autonomías para hacer frente a un nuevo curso escolar en pandemia, aunque ha señalado que "siempre se deja un margen para poder flexibilizar las medidas" en función de la situación sanitaria de cada territorio. No obstante, Alegría ha resaltado que los centros educativos son entornos "seguros", como ya demostraron durante el curso pasado.

Preguntada por la situación en la Comunidad de Madrid, donde se han vuelto a las ratios prepandemia, la ministra de Educación ha recordado que se han repartido fondos para plantear medidas de refuerzo y en el caso de esta región, "se han transferido 1.800 millones de euros".

En cuanto a los menores no acompañados procedentes de Marruecos que entraron en Ceuta en mayo, la ministra ha confirmado que ya están escolarizados, aunque empezarán el curso en horario de tarde, pero no junto a los ceutíes. Para ello, se han contratado 47 profesores, una plantilla que no ha descartado Alegría que se pudiera ampliar, para darles una "primera atención educativa".

Una vez adquiridas "competencias lingüísticas", la ministra ha explicado que esperan que se les pueda escolarizar ya "en un proceso ordinario".