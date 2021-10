12:03

La ministra de Educación, Pilar Alegría, defiende el papel tan importante que tienen la escuela y la educación en valores frente a los discursos de odio que han provocado los últimos ataques contra el colectivo LGTBi: "Cuando ocurren hechos tan desagradables y repudiables, vemos lo importante que sigue siendo la educación de valores en nuestras aulas. Educar no es solo instruir o una translación de conceptos (…) Es que sean conocedores de valores que están reconocidos en la Constitución y asentados en nuestra sociedad”. Dice que se está trabajando con las CCAA para reforzar todos estos aspectos. También con ellas se trabaja en la coordinación para hacer frente a un nuevo curso escolar en pandemia, aunque reconoce que se pueden tomar medidas distintas según las características de cada territorio. Responde a la Comunidad de Madrid que se han repartido fondos para plantear medidas de refuerzo que en este caso ascienden a los 1.800 millones de euros. Sobre la puesta en marcha de la LOMLOE y las reticencias de algunos gobiernos, apuesta por el diálogo: “Tenemos que dar pasos para trabajar en un debate de sosiego y calma”. La ministra de Educación también confirma en RNE que los menores no acompañados que entraron en mayo en Ceuta ya están escolarizados y comenzarán el curso con normalidad en horario de tarde. De momento se ha contratado a 47 profesores y no se descarta ampliarlo si fuera necesario: “Cuando hayan adquirido el idioma, esperamos que se les pueda escolarizar en un proceso ordinario”.