"Se abre un camino alternativo muy peligroso". El jefe de la unidad de críticos del hospital La Princesa de Madrid, Alfonso Canabal, valora con preocupación la llegada de la ozonoterapia para el coronavirus en España. En las últimas semanas dos tribunales en Barcelona y Castellón permitieron que se dispensara ozono a sendos pacientes graves de COVID-19, como pedían sus familias, pese a que el tratamiento no está avalado por las agencias reguladoras e iba en contra del criterio del hospital. Días después, ambas decisiones han sido revocadas por los mismos juzgados, pero la comunidad científica alerta del daño infligido.

"Esta no es la forma de hacer las cosas", expresa Canabal, también presidente de la Sociedad Madrileña de Medicina Intensiva (SOMIAMA), ante la posibilidad de que la justicia pueda “imponer” un tratamiento aun cuando se desconoce si puede curar o perjudicar al paciente.

“En los grupos de Telegram y otros canales, ya estamos viendo movimientos organizados para pedir a los jueces que autoricen todo tipo de pseudoterapias, basándose en estos precedentes fallidos”, asegura Fernando Frías, abogado, socio fundador de Círculo Escéptico y divulgador frente a la pseudociencia.

Por ello, “todos los organismos reguladores se han negado a que el ozono esté indicado, ni siquiera de forma compasiva” en casos de COVID-19, desde la Agencia Española del Medicamento al Ministerio de Sanidad y los consejos de médicos y farmacéuticos. La misma SOMIAMA emitió un comunicado en contra del tratamiento y las decisiones judiciales que lo autorizaron temporalmente. “Lo que hay que hacer es estudiarlo, hacer ensayos y comprobar realmente con series grandes y buenos estudios si el tratamiento funciona. No hay ninguna objeción a ello cuando esté probado” , afirma su presidente, el doctor Canabal, y recuerda: “Ahora mismo no es lícito lanzar esos mensajes de seguridad y esperanza”.

¿Es pseudociencia?

La búsqueda de esa “seguridad y esperanza” está detrás de muchos de los casos de personas que recurren a las llamadas “terapias pseudocientíficas” o “pseudoterapias”. Se trata de prácticas que “no se ha demostrado que funcionan” o que “en muchos casos se ha demostrado que no funcionan y pueden llegar a ser peligrosas”, según define el divulgador Fernando Frías. Como la ozonoterapia.

Pero, ¿por qué confiar en un método sin garantías? “Se tiende a pensar que solo caen en este tipo de cuestiones personas desesperadas, pero no es el caso”, asegura Fernando Cervera, vocal de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (APETP), para quien la clave de este fenómeno es su afán de “aparentar ser ciencia sin serlo”.

Por ello, Cervera señala el “desconocimiento” y el “engaño” como dos de sus principales estrategias. “Su médico se lo indica, se lo venden en la farmacia o en un centro con apariencia médica”, explica. También sacan provecho de la “capacidad de asombro” o la “tendencia a creer” del ser humano y, sobre todo, del "miedo". “Es una herramienta muy poderosa. Mucha gente que no quiere vacunar a sus hijos no son malas personas: no quieren que sus hijos se mueran”, afirma, equiparándolo a los movimientos negacionistas y antivacunas alimentados por bulos en las redes sociales.