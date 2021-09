Una juez de Barcelona ha revocado la autorización para que un hospital catalán tratara con ozonoterapia a un paciente grave de COVID-19, al concluir que el deseo de su familia de aplicar un tratamiento no autorizado y de eficacia no probada no puede sobreponerse a los intereses generales.

La decisión de la titular del juzgado de lo contencioso administrativo número 6 de Barcelona deja sin efectos la luz verde que su sustituta otorgó en un primer momento por "circunstancias de urgencia", al entender que la vida del paciente corría peligro y que esta vía había dado "buenos resultados" en hospitales de España y de otros países.

Este miércoles, un juez en Castellón también suspendió la autorización que había concedido para que otro paciente recibiera el mismo tratamiento.

"No existe evidencia científica" Según el auto del juzgado de Barcelona, toda la documentación médica aportada a la causa, incluido el informe médico forense que se solicitó, apunta a que "no existe evidencia científica" de que el tratamiento con ozonoterapia pueda aportar beneficios para curar al paciente. Si bien la juez ve "comprensible" que la familia trate de que se le dispense "todos los tratamientos posibles ante lo angustiosa de su situación", considera que el interés familiar no puede prevalecer frente al interés general de que se garantice una atención conforme a los protocolos establecidos. Así, el escrito resuelve que la negativa del hospital a administrar ozono al paciente no puede ser modificada, teniendo en cuenta que el sistema público de salud "reviste de las garantías necesarias para su correcto funcionamiento".

Deben primar la decisión y los protocolos del hospital En este caso, según el auto, "debe primar el proceso asistencial legalmente previsto" y "conforme a los protocolos de actuación establecidos" sobre el deseo de la famila. La ozonoterapia no se llegó a aplicar porque la Generalitat recurrió de inmediato, pero la juez recoge que el paciente ha experimentado una "mejoría" gracias a los tratamientos y cuidados recibidos en la clínica en que permanece ingresado en estado crítico y, según los doctores que le atienden, "muy lejos de estar fuera de peligro". En cualquier caso, la juez señala que el centro médico en que permanece ingresado el paciente no ha cuestionado su gravedad, sino si la terapia que pretende aplicar la familia es posible emplearla en este caso.