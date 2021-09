La justicia avala limitar las reuniones a 6 en interiores y 10 en exteriores y prohibir que se vean no convivientes entre la 1:00 y las 6:00 de la mañana en municipios en riesgo máximo y alto y entre las 3:00 y las 6:00 en el resto de municipios, a partir del 24 de julio.

El Consejo Interterritorial de Salud ha acordado a mediados de agosto una serie de recomendaciones referidas al personal trabajador no vacunado o que rechace la vacuna, a los que se propone realizar control de temperatura diaria y PDIA de forma regular (mínimo dos veces por semana). También se podrá valorar su cambio de puesto de trabajo.

Academias, autoescuelas, etc... al 75 % de su capacidad.

Municipios en riesgo media y alto: Instalaciones cerradas, como gimnasios, al 30 % y grupos como máximo de seis personas sin contar al monitor. Al aire libre se recomienda no superar las 15 personas.

Municipios en riesgo bajo-medio: Instalaciones cerradas, como gimnasios, al 50 % y grupos como máximo de seis personas sin contar al monitor. Al aire libre se recomienda no superar las 15 personas.

Grupos de máximo 15 personas no convivientes. Cada ayuntamiento será el encargado de establecer las limitaciones de acceso y el aforo de las playas, aunque deberá garantizarse cuatro metros cuadrados por persona. No será necesaria la mascarilla durante el baño y mientras se permanezca en la toalla si hay distancia de seguridad entre personas no convivientes. La Xunta ha pedido a los ayuntamientos que cierren las playas entre la medianoche y las 6:00 de la mañana para evitar botellones.