Naodia estaba en casa, a punto de dormir, cuando la primera bala le alcanzó en el abdomen. El tiroteo pronto rompió la ventana junto a la cama donde estaba acostada con su hija de dos años. Se apresuraron a buscar protección junto al padre de la familia y los otros dos hijos de Naodia, pero poco después, los atacantes prendieron fuego a su casa.

Naodia, de 25 años, es de Beltounou, un pueblo en las afueras de la ciudad de Kabo, en el norte de República Centroafricana (RCA), cerca de la frontera con Chad. Según sus vecinos, la noche del 23 de junio, ocho hombres armados con armas automáticas atacaron Beltounou durante aproximadamente una hora. Cuatro personas murieron, otras cuatro resultaron heridas y 15 casas fueron incendiadas por completo. La mayoría de los 2.000 habitantes huyeron tras el ataque.

“Los atacantes debieron pensar que estábamos muertos”, explica Naodia. “Nos escondimos en un bosque. Apenas podía caminar; me dolía todo el cuerpo, por la herida de bala y porque estaba embarazada de cuatro meses. Mi esposo consiguió unas bicicletas y marchamos a Kabo en medio de la noche”, recuerda Naodia mientras se recupera de una cirugía en el hospital de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Kabo. “Al menos estoy viva, pero perdimos todo lo que teníamos”.

Como la mayoría de sus vecinos, Naodia y su familia se han quedado en Kabo, una localidad con más de 60.000 habitantes, una quinta parte de los cuales son desplazados. La mayoría de ellos se establecieron aquí durante períodos anteriores de violencia, pero desde abril han llegado de manera constante nuevas comunidades desarraigadas.

A finales de diciembre, una coalición de grupos armados no estatales lanzó una ofensiva contra el gobierno en medio de unas tensas elecciones que ratificaron a Faustin-Archange Touadéra como presidente.

“Solíamos derivar a muchos pacientes de Farazala a Kabo a través de un sistema de motociclistas establecido por MSF, pero ahora esto no es tan fácil”. Faya recuerda que, cuando comenzaron los enfrentamientos, miembros de los grupos armados quitaron muchas de las motos a la población. Posteriormente, cuando el gobierno y las fuerzas aliadas tomaron el control del territorio, se restringió el uso de estos vehículos en algunas de las carreteras principales, bajo la asunción de que quienes usan las motos son combatientes .

Junto a un pozo, niños y mujeres con bebés a la espalda se turnan para bombear agua a sus bidones. No muy lejos, algunas personas escuchan una canción en sango compuesta por una banda de música de Bangui que anima a lavarse las manos con jabón en medio de la pandemia del coronavirus, pero pocas personas usan mascarillas en la zona .

“Dejé todo lo que tenía allí. Ahora no tengo comida y tengo que suplicar para conseguirla ”, lamenta Tanguina.

Poca esperanza de un cambio

En otro asentamiento de desplazados no muy lejos del sitio B vive Hawa Ahmat -nombre ficticio para preservar su seguridad- desde 2013, cuando los violentos enfrentamientos golpearon el PK13, su barrio en Bangui. “En aquel momento, perdí a gran parte de mi familia”, rememora.

Alrededor de 1.000 personas como ella fueron evacuadas en camiones por la Organización Internacional para las Migraciones. Algunos fueron a Moyenne Sido y otros llegaron a Kabo. “Antes, nos ganábamos bien la vida como comerciantes. Pero ahora apenas tengo nada. Intento hacer pequeños trabajos para sobrevivir, como limpiar las casas de la gente o vender leña".

A pesar de los recuerdos de los sucesos que le obligaron a marchar, Hawa echa de menos Bangui y algún día le gustaría regresar, pero esto parece poco probable en un futuro próximo. “Incluso si soy optimista, no sé dónde está la solución a nuestros problemas. Me apena ver a mis hijos crecer sin educación, sin la oportunidad de ir a la escuela. Eso no es futuro".