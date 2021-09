La publicidad de apuestas y juegos de azar queda restringida desde este martes, ya que el Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las Actividades del Juego ha entrado en vigor de forma paulatina. Las comunicaciones comerciales de los operadores de juego podían seguir difundiéndose sin limitaciones hasta este lunes.

De esta forma, solo se podrán emitir anuncios de apuestas durante la madrugada, desde la 1.00 a las 5.00 horas, con lo que los partidos de fútbol no incluirán esta publicidad.

A esta circunstancia se ha referido este lunes el Ministro de Consumo, Alberto Garzón. "Vamos a poder ver, escuchar cualquier competición deportiva libres de una invasión permanente total de publicidad que nos invita a participar en una actividad que conlleva una serie de riesgos", ha afirmado desde la sede de Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR).

Cómo se regula la publicidad

El real decreto incluye la desaparición de las casas de apuestas de las equipaciones deportivas, así como la prohibición de la participación de famosos en anuncios. También protege a los menores de edad en internet

Según destaca Consumo, con la nueva regulación, las empresas solo podrán dirigir sus ofertas a clientes registrados y verificados y, en ningún caso, a personas que hayan mostrado comportamientos patológicos en la actividad del juego.

Entre otras medidas, los clubes deportivos no podrán firmar contratos de patrocinio con casas de apuestas que implique llevar publicidad de juegos de azar en camisetas y equipaciones. Además, la publicidad de apuestas en estadios deportivos, cuando acojan eventos emitidos en directo, deberá ajustarse a los mismos horarios que al resto de soportes. Los clubes tampoco podrán realizar actividades de patrocinio que consistan en la utilización de la marca de un operador para identificar a una instalación deportiva.

La publicidad en internet queda relegada a los portales de las empresas del juego. En redes sociales se podrán emitir mensajes publicitarios a sus seguidores, y en Youtube la publicidad queda relegada al mismo horario que en el resto de soportes publicitarios.

Además, para mayor protección de los menores, se incluye el control parental a través de mecanismos que identifiquen la categoría de juegos de azar en la publicidad 'online'.

Tanto en motores de búsqueda, redes sociales o plataformas de intercambio de vídeo, los operadores deberán contar con instrumentos que garanticen que, en ningún caso, su publicidad se dirige a menores y que existen mecanismos de bloqueo u ocultación de anuncios.

Garzón ha celebrado la "colaboración" con las asociaciones y ha reconocido que el proceso "no ha sido fácil". "No ha sido fácil en el tiempo que se pensó desde el principio hacer un real decreto que restringiera la publicidad, pero no ha sido fácil tampoco en el tiempo que llevamos nosotros en el Ministerio de Consumo y finalmente hemos conseguido algo que yo creo que la sociedad va a saber reconocer", ha afirmado.

El ministro ha apuntado que hay que seguir avanzando y, en este sentido, "hay un real decreto ya en elaboración, en una fase bastante avanzada, de juego seguro". No obstante, "quedan muchas cosas por hacer", ha reconocido.