El juego con dinero continúa creciendo entre los jóvenes y el incremento es aún más evidente en la modalidad 'online', que se ha convertido en la principal causa de ludopatía entre los menores de 26 años. Muchos de ellos empiezan a familiarizarse con esas dinámicas a través del juego con dinero ficticio o mediante bonos de bienvenida y otras estrategias de captación que se asemejan a videojuegos y sobre las que alertan desde la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.



El estudio "¿Qué nos jugamos?", elaborado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, de la FAD, y financiado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas, recoge y analiza cuáles son las prácticas más extendidas en el juego con dinero 'online' y 'offline' a partir de las experiencias de jóvenes entrevistados, e indaga en su repercusión.

“No sé, a lo mejor tendría 14 o 15 años, con un amigo en un verano me enseñó lo de (menciona una web de póquer 'online') en el ordenador, hace por lo menos ya… Yo tengo 26, 12 años por lo menos y ha sido como en rachas, o sea, me lo enseñó a jugar, se podía jugar con monedas de dinero ficticio y yo creo que hasta los veintialgo, alguna vez sí que jugaba así de manera esporádica al casino y eso con monedas de dinero ficticias e iba ganando . Entonces ya cuando yo tenía dinero, tenía mi tarjeta y tenía más de 18 decidí meterle dinero para probar, además, te daban lo de los 20 euros gratuitos la primera vez que juegas y lo empecé metiendo", dice un joven que juega de manera habitual en una de las entrevistas realizadas para el estudio.

El efecto de la publicidad y sus reclamos

El estudio también apunta que la publicidad del juego online con personajes públicos que son referencia para los jóvenes "es muy efectiva". Además, se señala que los reclamos son "un aspecto determinante en la selección de la web para jugar, de la misma forma que lo son los bonos que 'regalan' dinero o partidas gratis en la plataforma", aunque a veces, puntualizan los investigadores, "rozan la publicidad engañosa o establecen condiciones muy restrictivas".

El testimonio de otro joven demuestra cómo funciona: “Incita mucho porque, por ejemplo, te dicen: ‘Apuesta gratuita 5 euros, si pierdes no pasa nada’, pero a lo mejor lo haces y no era verdad. O te dice: ‘Tienes 5 tiradas gratis en esta máquina tragaperras’, entonces como ya estás dentro, o sea, te dan a lo mejor 0,01 céntimos, haces las 5 tiradas… O sea, yo, por ejemplo, si me dan las 5 tiradas pues hago las 5 tiradas y a lo mejor sacas 10 céntimos, pero a lo mejor si estás ahí dices: ‘Pues voy a jugar’ porque ves que has tenido suerte, ¿no?”.

Dentro de la modalidad 'online', precisa el estudio, se puede diferenciar entre juegos de azar y apuestas o juegos recreativos (tipo videojuego) que permiten realizar pagos para obtener más tiempo de juego, desbloquear elementos o niveles en el juego.

“Dices: ‘Venga, como es poquito, pues no supone para mí realmente nada'“

“En su día, sí era como un poco el hecho de, como eran pequeñas cantidades… La verdad es que era como por poder tener más cosas para poder plantar, jugar más tiempo… y entonces pues era que ya estás ahí con el vicio en ese momento que te pones y tal y dices: ‘Venga, como es poquito, pues no supone para mí realmente nada.’ Y entonces, pues sí, ahí caía al vicio”, relata una jugadora de videojuegos online.