El secretario de estado de Política Comercial del Reino Unido: "Los controles de la UE en Irlanda son desproporcionales"

Este 1 de julio ha expirado el plazo para que los ciudadanos comunitarios puedan pedir el permiso para residir de forma permanente en el Reino Unido. Además, se cumplen seis meses desde el final del periodo de transición que siguió al Brexit.

En todo este tiempo se ha constatado cómo el comercio a uno y otro lado del Canal de la Mancha se reducía de una manera notable. Cómo el llamado protocolo de Irlanda del Norte ha instaurado de facto una frontera comercial en el mar de Irlanda, poniendo en peligro los acuerdos de viernes Santo; y cómo países amigos y aliados, como Francia y el Reino Unido, se han peleado por los caladeros de la isla de Jersey, llegando a desplegar, incluso, buques de guerra en las aguas que rodean este enclave británico situado frente a las costa de Normandía.

De todas estas cuestiones hemos hablado con Greg Hands, secretario de estado de Política Comercial del Reino Unido, que ha estado toda esta semana en España, manteniendo contactos con el gobierno y con multitud de empresas y agentes económicos.

P: Sr. Hands, 17 meses después del Brexit y seis meses después del periodo de transición, los intercambios comerciales entre la UE y el Reino Unido han caído drásticamente. Según el Financial Times, un tercio de las empresas que comercian con Europa han sufrido pérdidas desde la ruptura del 1 de enero. A la vista de estos datos, ¿cree que el Brexit fui una buena idea?

R: Mire, yo estaba en 2016 en el grupo de los remainers, de los partidarios de seguir en Europa, pero la gente se pronunció muy claramente hace 5 años a favor de la salida. Y conseguimos un excelente acuerdo comercial con la Unión, uno de los más amplios y profundos acuerdos de libre comercio de los que se han negociado en todo el mundo.

El comercio cayó en enero, usted tiene razón, fue una caída notable. En buena parte se debió a la aparición de la variante alfa del virus. Francia cerró su frontera en aquel momento. Se produjo una caída comercial fuerte en enero, sí, pero también se ha producido una recuperación clara en febrero, que ha continuado en los meses siguientes. Pero no creo que hayamos alcanzado aún los niveles comerciales de antes. Estamos en ello y una de las razones por las que he venido esta semana a España ha sido para hablar con los importadores españoles, para buscar la forma en que el gobierno británico y los gobiernos europeos pueden ayudar para que el comercio bilateral se recupere por completo.

P: Corríjame si me equivoco, pero el comercio bilateral del Reino Unido con la UE ha caído proporcionalmente más que el comercio con Estados Unidos o Australia, por ejemplo.

R: Es cierto, pero también se han recuperado los niveles de antes en los últimos meses. Hay que tener cuidado con los datos comerciales porque son volátiles. Tenemos que evaluar todo esto en un periodo más amplio de tiempo. Pero, insisto, el comercio se ha recuperado, aunque no totalmente. Por eso necesitamos seguir ayudando a los exportadores británicos, para asegurarnos de que entienden las nuevas reglas por completo, para tener en cuenta las diferentes interpretaciones que de esas reglas hacen los países comunitarios. Tenemos que asegurarnos de que todo el mundo cumple los requisitos de ese acuerdo comercial, de que se aprovechan sus ventajas y de que ese acuerdo continúa mejorando.

P: Hace 5 años, en el referéndum de 2016, usted votó, como nos ha dicho, a favor de seguir en Europa. ¿Sigue pensando que el Reino Unido estaría mejor dentro de la Unión Europea que fuera?

R: Creo que esta no es la pregunta más relevante a día de hoy, sobre todo porque han pasado muchas cosas en los últimos cinco años, dentro y fuera de la Unión Europea. Tenemos que mirar hacia delante. Tenemos un acuerdo excelente. Mi trabajo es cerrar acuerdos comerciales con el resto del mundo. Sin duda alguna hay grandes oportunidades de negocio para el Reino Unido. Por ejemplo, acabamos de cerrar un nuevo acuerdo con Australia. Nos vamos a incorporar también a las negociaciones del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, que es un área de libre comercio de once países. Estamos intentando minimizar los desafíos y maximizar las oportunidades en todo el mundo tras haber salido de la UE.

P: El acuerdo del Brexit, firmado la pasada Navidad, tiene cuestiones controvertidas como el protocolo de Irlanda del Norte. La reciente guerra de las salchichas es el perfecto ejemplo de ello. La Comisión Europea ha dado una moratoria para que Gran Bretaña pueda seguir exportando productos cárnicos refrigerados a Irlanda del Norte, pero transcurrido ese plazo el problema seguirá ahí, es solo una solución temporal.

R: Espero que podamos llegar a un buen arreglo con la Unión Europea porque aquí hay mucho en juego. No es solo sobre carne refrigerada o salchichas, sino que se trata de mantener la paz en Irlanda del Norte. Sé lo importante que es eso para la gente de Irlanda del Norte, para los británicos en general y para los irlandeses. Hay que preservar los Acuerdos de Viernes Santo y la paz.

Tenemos que asegurarnos de que todo el mundo actúa de forma responsable, razonable y proporcionada. En este momento, el 20% de los controles que realiza la Unión Europea en las fronteras exteriores de su mercado único tienen lugar en el mar de Irlanda. No creo que sea proporcional. No creo que el flujo de bienes entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte sea una amenaza para la integridad del mercado único. Creo que todo el mundo tiene que pensar de forma razonable y proporcionada en la importancia de los Acuerdos de Viernes Sano y en la importancia de la paz en Irlanda del Norte.

P: En los últimos meses hemos asistido a un aumento de la tensión en Irlanda del Norte. Ahora que nos acercamos a la temporada de las marchas, y pienso especialmente en la de la Orden Naranja el 12 de julio, ¿teme el gobierno británico un aumento de la tensión entre unionistas y republicanos?

R: Es fundamental que hagamos todo lo posible para mantener la paz en Irlanda del Norte, garantizar que la vida allí sea lo más normal posible. Tiene que tener en cuenta que Irlanda del Norte tiene más intercambios comerciales con Gran Bretaña que con Irlanda, la Unión Europea o el resto del mundo. Tenemos que reducir al máximo las disrupciones en el comercio entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña. Esta una parte fundamental para mantener la paz en Irlanda del Norte.

P: Hace unos meses, antes del acuerdo de Navidad, Boris Johnson dijo que sólo veríamos una frontera comercial en el mar de Irlanda "por encima de su cadáver". ¿Por qué no cumplió el primer ministro su promesa?

R: Es importante diferenciar los flujos migratorios en cada una de las direcciones. El comercio de Irlanda del Norte a Gran Bretaña no ha cambiado. Los únicos cambios afectan al comercio de Gran Bretaña hacia Irlanda del Norte. Es importante diferenciar estos dos aspectos del acuerdo. Lo que queremos es que las disrupciones y los cambios sean los menos posibles. Porque al final estos no sólo afectan a la carne refrigerada, sino a las medicinas o a los productos farmacéuticos... no creo que eso suponga una amenaza para la integridad del mercado único europeo, pero si lo enfocamos mal, puede ser una amenaza a la paz en Irlanda del Norte.

P: El Sinn Fein está proponiendo ya convocar un referéndum para la reunificación de la isla de Irlanda en un plazo de cinco años. ¿Ve factible que se convoque este plebiscito?

R: La posición del gobierno británico es absolutamente clara. El consentimiento de los norirlandeses es preceptivo. Tenemos que garantizar la mayor normalidad en Irlanda del Norte y asegurarnos de que preservamos el Acuerdo de Viernes Santo.

P: En las últimas semanas también hemos asistido a un aumento de la tensión con los pescadores franceses en la isla de Jersey. La retórica entre París y Londres subió de tono, aunque, afortunadamente, esta semana sus gobiernos han llegado a un acuerdo para dar más tiempo a la negociación. Pero le confieso que ha sido algo decepcionante ver a dos países aliados y amigos enviar buques de guerra de la isla de Jersey.

R: Yo estaba en París cuando ocurrió ese incidente en particular. Creo que debemos dimensionar las cosas debidamente. El Reino Unido y Francia son unos amigos y aliados increíbles. Trabajamos conjuntamente en la OTAN y en el Consejo de Seguridad de la ONU y nuestra relación bilateral es extremadamente fuerte. El problema con los derechos de pesca en Jersey deriva del Acuerdo de Comercio y Cooperación. El Reino Unido ha hecho lo correcto al recuperar el control de la pesca. La política pesquera fue muy importante en la negociación del Acuerdo post-Brexit. Pero estoy encantado de que hayamos conseguido entendernos y estoy convencido de que la gente en el Reino Unido, en Jersey y en Francia está muy satisfecha.

P: ¿Cómo se está comportando el sector servicios del Reino Unido, que representa el 80% de su PIB? Porque los servicios no están incluidos en el acuerdo post-Brexit.

R: No es correcto decir que los servicios no están incluidos en el acuerdo. Algunos servicios, como los servicios legales sí están específicamente incluidos. Pero tiene usted razón en que los servicios son una parte muy importante del comercio británico. Somos, por detrás de Estados Unidos, el segundo exportador de servicios del mundo.

Tenemos que ser cuidadosos porque el sector servicios se ha visto bastante afectado por la covid. Muchos servicios se prestan de forma presencial y claramente los movimientos de las personas se han limitado mucho en los últimos seis meses. Observamos la situación de cerca. Queremos ayudar a los exportadores de servicios. También queremos ayudar a los importadores de servicios en el Reino Unido. Esto es algo de lo que hablé el martes con la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez: la importancia de los servicios en nuestro comercio bilateral.

P: Hablando de España, el comercio de bienes entre el Reino Unido y España se ha reducido casi un tercio en 2020, y tras el final del periodo de transición no parece que el comercio bilateral se vaya a recuperar rápidamente. ¿Va a haber un rebote o no?

R: Creo que mucho de eso está relacionado con la Covid, sobre todo si nos fijamos en el año pasado y en la primera mitad de éste. Hay que ver que el gobierno británico está ahí para apoyar a los exportadores del Reino Unido y a los importadores españoles donde corresponda. Hay que mirar al largo plazo y ver cuál es el impacto, particularmente mientras salimos de la pandemia.

Creo que hay mucho que se debe, directa o indirectamente, a la pandemia. Ahora tenemos que mirar especialmente a dónde podemos ofrecer ayuda a exportadores de bienes y servicios. Tiene razón en que los datos no han sido buenos al inicio del año, pero se han ido recuperando con fuerza en febrero, marzo y abril. Los datos comerciales son normalmente de dos meses antes y son muy volátiles de un mes a otro, así que tenemos que tener mucho cuidado con las estadísticas, pero hasta ahora hemos visto una buena recuperación.

P: ¿Qué sectores espera que tengan un mejor comportamiento?

R: Creo que en el Reino Unido tenemos muchos sectores clave. En bienes le diría que muchas de nuestras exportaciones de comida y bebida. De hecho, en ambos sentidos. Queremos asegurarnos de que nuestras exportaciones de alimentos y bebidas a España repunten.

Estamos observando mucho las estipulaciones que hay desde el lado español en certificados sanitarios y cosas así, para ayudar a los exportadores a navegar mejor por esos sistemas. Así que el de la comida y bebida del Reino Unido es un sector muy importante. La automoción, tanto en exportación como importación. El coche más vendido en el Reino Unido se fabrica en Zaragoza, el Vauxhall Corsa, así que es un producto importante que se importa desde el Reino Unido. Diría que marcas del whiskey escocés tienen un mercado enorme aquí en España. Tenemos que asegurarnos de que continúe circulando. Creo que hay un número muy importante de bienes que va en ambos sentidos. Por supuesto, el Reino Unido introducirá sus propios controles de bienes, que comenzarán a afrontarse en octubre.

Tenemos que asegurarnos de que la gente entienda eso en España. Los exportadores españoles al Reino Unido necesitan tenerlo en cuenta. Por favor, visiten nuestra web great.co.uk para ver cómo estas normas les pueden afectar. Pero tenemos que asegurarnos de que sigue habiendo un tránsito de esos bienes tan importantes. También se mantienen fuertes el comercio financiero, otros servicios como los profesionales o los viajes de negocios. Obviamente, en este momento no hay casi viajes de negocios. Según nos recuperemos de la pandemia, también veremos que se recuperan.

P: ¿Cómo describiría las reuniones que ha mantenido en estos tres días con las autoridades y las empresas españolas?

R: Extremadamente buenas, porque creo que el Reino Unido y España tienen muchas cosas en común. Ambos gobiernos son partidarios del comercio libre, de que el comercio funcione para todos. Hay empresas españolas y grandes inversores en el Reino Unido. Me he visto con Iberdrola, con el Banco Santander. He tenido una mesa redonda con inversores españoles de diferentes sectores en el Reino Unido. Su mensaje fue optimista sobre el Reino Unido y que su economía está comenzando a recuperarse, como la española. Están deseando ver la actuación en lo que se refiere a la recuperación económica del Reino Unido.

También tuve una mesa redonda con importadores españoles del Reino Unido, que ven algunas dificultades, pero queremos trabajar con ellos. Así que creo que el mensaje es muy, muy positivo. Tuve una reunión muy positiva con la secretaria de Estado de comercio española, Xiana Méndez, para trabajar juntos de forma global, sobre todo. Creo que el Reino Unido y España tienen en común las reglas basadas en el sistema internacional, cooperan bien juntos para asegurarse de que el sistema de comercio internacional funciona mejor. Así que ha sido una visita muy, muy positiva.

01.22 min Termina el plazo para la regularización de los residentes europeos en Reino Unido

P: Una última cuestión Ser. Hands. Ayer expiró el plazo para que los comunitarios residentes en el Reino Unido pudieran regularizar su situación para seguir trabajando y teniendo acceso a la sanidad en Gran Bretaña. En la UE han causado preocupación el hecho de que a algunos comunitarios llegados tras el 1 de enero sin visa de trabajo se les haya detenido y deportado. ¿Qué piensa de todo esto?

R: Mire, tengo un gran interés personal en esto, mi mujer es ciudadana de la Unión Europea, es alemana, y he seguido esto muy de cerca. 5,6 millones de personas han solicitado el estatus de asentado en el Reino Unido. Y esto es casi el doble de lo que pensábamos, de ciudadanos europeos que viven en el Reino Unido. Es un número enorme.

Ha sido un trabajo descomunal crear y establecer el sistema de estatus de asentamiento, pero ha funcionado muy bien. Hemos procesado 5,2 millones de solicitudes. Hay algunas pendientes, pero cualquiera que lo haya pedido tiene un certificado de solicitud que será bueno para completar el proceso. Hemos hecho un gran trabajo para asegurarnos de que los ciudadanos de la Unión Europea en el Reino Unido no sólo sean bienvenidos, sino que sientan que son bienvenidos. Yo he hecho una gran contribución. Soy diputado por Chelsea y Fulham en Londres Oeste. Más del 10 por ciento de mi circunscripción son ciudadanos de la Unión Europea. Como gobierno británico, trabajamos muy duro para asegurarnos de que los ciudadanos europeos se sientan bienvenidos y son bienvenidos, en el Reino Unido.