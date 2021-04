Ulster: aniversario de la paz marcado por la nueva violencia

Este sábado, 10 de abril, se cumplen 23 años de los Acuerdos de Viernes Santo, que trajeron la paz al Ulster. Una fecha que se ha visto enturbiada por los incidentes que, desde hace unos días, protagonizan jóvenes violentos unionistas, opuestos a la deriva marcada por el brexit, porque temen que lleve a una reunificación de la isla de Irlanda.

Hablamos de este asunto con Rogelio Alonso, catedrático de Ciencia Política y director del Máster de Prevención del Terrorismo de la Universidad Rey Juan Carlos. En su opinión la violencia sigue asentada en la sociedad norirlandesa y no va a desaparecer del todo, al menos a corto plazo. Eso no tiene por qué suponer sin embargo el regreso del terrorismo. Para el profesor Alonso los Acuerdos de paz de Viernes Santo no tienen posibilidad de ser renegociados, pero si hay margen para revisar el protocolo entre la UE y el Reino Unido para la frontera de Irlanda de Norte. (09/04/21)