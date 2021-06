Ignacio López del Hierro, empresario y marido de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, ha admitido ante el juez que investiga la 'Operación Kitchen' que "por cortesía", él y su mujer le dijeron al excomisario José Villarejo que alguna vez se le encomendaría algún trabajo, si bien ha matizado que no le consta que realmente se le acabara pidiendo y, en todo caso, ha subrayado que él no tenía capacidad para hacerlo porque no era militante del PP.

El marido de Cospedal, según han informado juentes jurídicas, ha asegurado que Villarejo le pidió que le presentara a Cospedal porque tenía información que afectaba a miembros del PP y porque la prensa les estaba haciendo daño y quería echarles un capote, pero al mismo tiempo ha dicho desconocer la existencia del presunto espionaje parapolicial al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas.

López del Hierro, imputado en esta pieza separada del caso 'Tándem', ha declarado así ante el juez Manuel García Castellón un día después de que la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal se desvinculara del conocido como caso 'Kitchen' y de las anotaciones del excomisario que la involucran en la operación, aunque reconoció que se reunió con él varias veces a solas en la sede del PP.

López del Hierro confirma que en 2009 hubo una reunión con el ex comisario López del Hierro ha negado ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional cualquier vínculo con la 'Kitchen', aseverando que no tuvo ninguna participación en la operación. En concreto, ha indicado que no intervino de ninguna manera en la captación del chofer de los Bárcenas como espía para la trama. No obstante, López del Hierro sí ha admitido que tenía una relación con Villarejo que ha definido como personal pero ligera, según fuentes jurídicas. Un abogado, según ha explicado, les presentó en los años 90 y que retomó el contacto años después. Tal y como expuso su mujer el martes, ha confirmado que en 2009 hubo una reunión del matrimonio con el ex comisario en la sede del PP en Génova, aunque ha dicho no recordar si fue cuando se lo presentó a ella.