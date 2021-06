El secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha urgido al líder del PP, Pablo Casado, a dar explicaciones y a salir de su "silencio cómplice" porque el "goteo de informaciones" sobre las "prácticas mafiosas" en su partido no cesa y "se estrecha el círculo" sobre la exsecretaria general María Dolores de Cospedal.

Así se ha pronunciado Ábalos en la rueda de prensa posterior a la reunión de la dirección del PSOE, haciendo referencia a la información publicada por el diario El País que apunta a que Cospedal podría haber estado implicada en pagos irregulares al excomisario José Manuel Villarejo.

Según este medio de comunicación, la Fiscalía apunta a supuestos encargos "puntuales" del PP al comisario jubilado que "serían sufragados" mediante fondos del propio partido. Así, la investigación sospecha que las cifras podrían referirse a pagos de 100.000 y 50.000 euros. El diario, además, detalla una de las anotaciones que escribió Villarejo en sus cuadernos, que podría validar la hipótesis: "Cospe: Apoyo a tope en todo. Me envía a José L. Orti con 100 y promete 50 más el lunes. Quedo en informarla".

El socialista ha afirmado que "si Casado llegó a la presidencia del PP fue por el apoyo de Cospedal, a la que ahora la justicia atribuye delitos de cohecho y malversación" y ha afeado al partido que practique la "política del avestruz" insistiendo en que aquel PP "ya no existe", cuando, desde su punto de vista, ese "mutismo es el reconocimiento implícito de esos atropellos" que cometieron.

Tras insistir en que Casado "parece querer tomar el pelo a los españoles" al pretender desvincularse de unas prácticas que habrían ocurrido cuando él ya era vicesecretario de Comunicación, Ábalos se ha referido también al "rosario de dirigentes del PP que han pedido respetar la presunción de inocencia" de Cospedal. "Eso nos puede dar alguna pista sobre ese silencio cómplice", ha añadido.

Cospedal, imputada en el caso 'Kitchen'

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que investiga el caso 'Kitchen', citó el pasado 2 de junio como imputados a Cospedal y a su marido, Ignacio López del Hierro, por su supuesta implicación en el presunto espionaje parapolicial al extesorero del PP Luis Bárcenas. Les imputa a ambos presuntos delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias.

Casado ha rechazado valorar esta imputación. "Hace cuatro meses dije que no iba a entrar en cuestiones que no me corresponden valorar porque no tienen nada que ver con mi responsabilidad como presidente del PP", dijo durante un acto en Ceuta a principios de junio.

Por su parte, el PP ha decidido no abrir expediente un informativo a la exministra porque la presunta conducta no resulta del "ejercicio de un cargo público o representativo". De este modo, el Comité de Derechos y Garantías de la formación entendió que será el juzgado encargado de la instrucción el que deba dilucidar si Cospedal ha incurrido en cualquier forma de corrupción "y en algún ilícito penal o no".

Sin embargo, el PP anunció en septiembre del 2020 que sí abriría expediente informativo al exministro Jorge Fernández Díaz tras ser también imputado en el 'caso Kitchen'. Cuando se abrió dicho expediente, Fernández Díaz ya no ocupaba cargo público porque el PP lo había dejado fuera de las listas electorales a las elecciones generales de noviembre de 2019.