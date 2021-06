El presidente del PP, Pablo Casado, ha rechazado valorar la imputación de la ex secretaria del partido, exministra y expresidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, en la causa de la Audiencia Nacional por la operación 'Kitchen': “Hace cuatro meses dije que no iba a entrar en cuestiones que no me corresponden valorar porque no tienen nada que ver con mi responsabilidad como presidente del PP”.

Casado se ha pronunciado así en una declaración ante los medios desde Ceuta, acompañado del alcalde de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. Ha rechazado valorar la imputación de Cospedal, también, porque "no tiene nada que ver con las preocupaciones de los españoles ni con la necesidad de soluciones" y no tiene "información" al respecto.

El líder 'popular' había guardado silencio hasta ahora desde que el miércoles por la mañana se hizo pública la imputación de Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro. Ambos han sido citados a declarar en el marco de la causa por el presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas con un operativo parapolicial financiado y coordinado por el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Casado ha recibido aplausos de algunos ciudadanos que estaban presentes y que han abucheado a los periodistas que han preguntado sobre esta cuestión. Ante la insistencia de los profesionales, ha respondido: "Respeto muchísimo que insista, pero mi compromiso con los valores que representa el PP en su servicio público siempre han estado vinculados a hablar de lo que puedo valorar y me corresponde". "No le puedo responder nada más", ha afirmado.

El PP acusa a Sánchez de "querer desviar la atención" El alcalde madrileño y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "querer desviar la atención de los indultos a los presos del 'procés'" con la imputación de Cospedal. Tras recordar que la Constistución reconoce el derecho a la presunción de inocencia, Almeida ha señalado que el PP aceptará "las resoluciones que dicten los tribunales, pero ni una lección de Pedro Sánchez, que quiere desviar la atención de los indultos con Cospedal". "¿Le ha pedido explicaciones Sánchez a Podemos por la imputación de su partido, porque Alberto Rodríguez se vaya a sentar en el banquillo o porque Isa Serra está condenada en firme? No estoy utilizando el y tú más, estoy utilizando el y tú qué", ha lanzado. También la presidenta madrileña, la 'popular' Isabel Díaz Ayuso, ha salido en defensa de Cospedal pidiendo respetar "la presunción de inocencia" y ha dicho que "la mayoría de las imputaciones después se quedan en nada".