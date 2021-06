Hologramas en 5G, la revolución que viene en las comunicaciones y que se ha anticipado en el MWC

La tecnología del 5G se ha hecho un año más con el protagonismo en el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona. En esta ocasión ha sido gracias a un sistema de hologramas tridimensionales y a tamaño real que pretende revolucionar las comunicaciones a distancia.

El dispositivo Portl, distribuido por la empresa catalana Newtonlab Space, permite proyectar contenidos en 3D y trasmitirlo en directo en resolución 4K a cualquier parte del mundo gracias al empleo del 5G.

Equipado con un fondo blanco, una cámara y dos altavoces, el sistema permite a los usuarios interactuar con el holograma en tiempo real, lo que abre un universo de utilidades en el mundo educativo, sanitario y empresarial, entre otros.

El dispositivo ya se encuentra a disposición de las empresas que lo deseen aprovechando el teletrabajo. Con el objetivo de lograr "telepresencias", esta nueva tecnología quiere simular de la forma más verídica posible "que alguien está presencialmente" en una reunión.

El 5G también avanza en el ámbito sanitario

En palabras del presidente de la Cruz Roja italiana, Francesco Rocca, que colabora en este proyecto, "es un invento que cambiará la vida y la calidad de los servicios médicos domiciliarios y remotos, mejorando la asistencia a muchos ciudadanos con problemas de salud y personas vulnerables que sufren enfermedades crónicas".

01.23 min La aventura del saber beneficia el 5G a la sociedad redes Vigo Universidad Responde #AventuraSaberUResponde





En el ámbito sanitario, destaca también un gorro quirúrgico desarrollado por la empresa Robinhat y el centro Eurecat que permite a profesionales sanitarios grabar las cirugías y realizar conexiones en directo gracias a una diminuta cámara integrada de quita y pon.



Es un primer prototipo que busca sustituir la presencia de cámaras y móviles no esterilizables en las salas de operaciones y que ofrece un mecanismo "touchless" (sin contacto físico) con sensores laterales y un láser de precisión. La tecnología sin contacto también se ha hecho un hueco en el 4 Years From Now (4YFN), el salón de emprendedores del MWC, donde una máquina automática de café que funciona con la mirada ha causado furor entre los asistentes.



Este artilugio, de la compañía Irisbond y Grupo Azkoyen, funciona mediante avanzados algoritmos basados en inteligencia artificial y permite al usuario seleccionar el producto que desea sin necesidad de tocar con las manos, una solución que se presenta como idónea para ayudar a evitar contagios en plena pandemia de covid-19.