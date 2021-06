COVID España, hoy | La incidencia sube dos puntos, hasta los 95 casos: Sanidad notifica 4.924 contagios y 13 muertes

18:50

Vacunas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reiterado su oposición a los "pasaportes COVID", que en la práctica limitan la posibilidad de viajar a los no vacunados, y ha añadido que esta medida no debería ponerse en práctica si las vacunas no están aún disponibles para una gran parte de la población global. El director de emergencias sanitarias de la OMS, Mike Ryan, ha puesto como ejemplo la vacuna contra la fiebre amarilla, que sí se exige para entrar en determinados países donde es endémica, "porque hay un acceso universal a las dosis, y a bajo precio".