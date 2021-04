Sin Sorpresas

No se puede decir que haya sido una sorpresa. Los pamploneses ya estaban mentalizados de que este año tampoco habría fiestas porque la ciudad se encuentra inmersa en la cuarta ola del coronavirus. La certeza se consolidó cuando el director General de Salud Carlos Artundo afirmó, hace una semana, que la situación no estaba para fiestas ni celebraciónes. Incluso los grupos municipales de la oposición también se mostraban partidarios de esa suspensión, pero creen que el alcalde lo debería haber consultado con ellos y no tomar la decisión de forma personal, aunque legalmente es a él a quien corresponde la decisión oficial.