El Ministerio de Política Territorial y Función Pública propone una indemnización de 33 días por año trabajado, hasta un máximo de 24 mensualidades, para los funcionarios interinos contratados a partir de ahora que sean despedidos después de haber permanecido en situación de temporalidad durante un periodo superior a tres años en cualquiera de las administraciones públicas. Así se lo ha trasladado a los sindicatos el ministro Miquel Iceta durante las negociaciones que se están llevando a cabo para abordar la situación de los interinos, y que continuarán el próximo jueves.



Según ha podido saber RTVE, además de esta propuesta dirigida a los interinos que se encuentren en fraude de ley, el Ministerio ha ofrecido un nuevo proceso de estabilización del empleo que valore la experiencia. De esta manera, contemplaría la realización de un examen y que en esta fase de concurso la experiencia en la Administración se bareme hasta en un 40%.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) considera insuficiente la propuesta expuesta este lunes en la Mesa de Negociación porque, a su entender, "no se repara el daño a los interinos". Por ello, pide que "se extienda a las situaciones de abuso actuales", y que el concurso oposición se valore al máximo la antigüedad y sin pruebas eliminatorias, solo ejercicios teórico-prácticos. Solicita también que se fomente la promoción interna y la movilidad del personal fijo de forma paralela.



En una nota emitida este lunes, el sindicato CC.OO. también considera que la actual propuesta de Función Pública no ofrece suficientes garantías para solucionar el problema de la temporalidad en el sector público. Según expresa este sindicato, se han conseguido "mejoras importantes con respecto a la propuesta inicial" del Ministerio, pero "esta sigue teniendo carencias muy significativas y faltan puntos clave que hacen que no se pueda llegar a un acuerdo en este momento".

Reclamación de reforma del TREBEP CSIF cree que el Ministerio debe impulsar sin más demora una reforma del TREBEP (Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleo Público) para responder a la difícil situación que afrontan miles de interinos en fraude de ley en toda España. Este sindicato afirma que dicha reforma legislativa debe perseguir y contemplar tres objetivos para el conjunto de empleados públicos, que empiezan con definir en el marco legislativo las situaciones de temporalidad que se consideren contrataciones en abuso y fraude de ley, resarciendo los perjuicios ocasionados al personal que se encuentre en dicha situación conforme a la Directiva UE. Además, considera que se debe obligar a las administraciones a convocar en las ofertas de empleo público todas las vacantes reduciendo los plazos de ejecución y fijando sanciones (disciplinarias, administrativas, por la vía de lo civil y penal) para los órganos gestores que incumplan. CSIF insta a garantizar la movilidad y la promoción interna de los empleados públicos fijos, convocando concursos de traslados permanentes para cubrir las vacantes con carácter previo a su cobertura mediante procesos selectivos de manera simultánea. En relación con el proceso de estabilización que se plantea desde el Ministerio, CSIF insta a garantizar la permanencia del personal temporal (funcionarios y laborales) hasta la finalización del mismo, vinculada a su participación. Finalizado dicho proceso, se analizaría su resultado con el ánimo de buscar soluciones a las situaciones que no se hayan resuelto.