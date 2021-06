América Latina, foco de nuevo de la pandemia tras perder más de una década en su lucha contra la pobreza

La región de América Latina y el Caribe registra actualmente las tasas más altas de contagios de COVID-19 de todo el planeta con una tendencia alza mientras que en otras regiones como Europa -que hasta hace poco sumaba más casos en relación a su población- los datos de la pandemia continúan mejorando gracias a las vacunas. Estas siguen siendo clave para esta extensa zona del continente americano -que ha perdido más de una década de lucha contra la pobreza-, pero el lento ritmo actual de inmunización amenaza con prolongar durante años la pandemia, según la Organización Panamericana de la Salud, dependiente de la OMS.

Los 33 países que conforman Latinoamérica y el Caribe -según la ONU- contabilizan más de 35 millones de casos de COVID-19 y más de 1,2 millones de muertes. Estas cifras suponen el 20 % de los contagios y alrededor de un tercio de los fallecimientos a nivel mundial, cuando la región tan solo representa el 8 % de la población del planeta.

La mitad de todos los contagios (17,5 millones) registrados en esta región desde que comenzó la pandemia se han producido en Brasil, que es el tercer país del mundo con más casos en términos absolutos, solo por detrás de Estados Unidos e India. Brasil es también el segundo país con más fallecidos del planeta (490.000), por detrás nuevamente de Estados Unidos y por delante de India y México, que está en cuarto lugar con 230.000 decesos.

El país del mundo con una mayor tasa de mortalidad también está en la región latinoamericana: Perú, cuya ratio supera los 590 fallecidos por 100.000 habitantes después del ajuste estadístico que hizo a principios de junio. Los otros cuatro países más poblados de Latinoamérica -Brasil, Colombia, Argentina y México- están también entre los 20 con más muertes respecto a su población.

Abril y mayo han sido meses nefastos para muchos países de la zona -peores incluso que los días más negros de la primera ola el año pasado- y en junio la situación no parece mejorar. Colombia, por ejemplo, ha batido en las últimas fechas su récord diario de fallecidos notificados por el nuevo coronavirus. Argentina, que alcanzó sus peores cifras en mayo, es el cuarto país del mundo que más casos y fallecidos nuevos ha notificado en la última semana, solo por detrás de India, Brasil y la propia Colombia, aunque su tendencia es descendente, según los datos de la Universidad John Hopkins.

"Las tendencias que estamos viendo son claras: en toda la región, este año ha sido peor que el anterior. En muchos lugares las infecciones son más altas ahora que en cualquier momento durante esta pandemia", señalaba la semana pasada Carissa F. Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), dependiente de la OMS. Ante esta situación, advirtió de que llevará "años" controlar el virus en esta región si no se avanza en la vacunación.

Este mismo miércoles volvía a insistir en que las vacunas se necesitan "urgentemente hoy" en la región porque la "los casos aumentan, los hospitales están llenos y las variantes circulan con rapidez" para pedir que el COVAX priorice el envío de dosis a los "países en mayor riesgo".

" Todo lo que se ganó en una década con el boom de las ‘commodities’ se ha perdido de un plumazo en tres o cuatro años " -ya que el empeoramiento empezó antes de la pandemia-, señala Anna Ayuso, investigadora de la región en el CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs), quien vaticina que costará mucho recuperarlo. "La experiencia que tenemos es que la reducción de la pobreza que cuesta hacer 10 años luego se pierde en muy poco tiempo", subraya.

Al evidente coste humano y sanitario de una pandemia que no remite se suma en el caso de América Latina y el Caribe una grave crisis económica que puede agravarse y de la que difícilmente se podrá salir hasta que no se controle la COVID-19.

" La prioridad es la vacunación porque de otra manera no van a poder mantener medidas de confinamiento mucho tiempo ", concluye Ayuso.

Y este problema para acceder a los sistemas sanitarios explica gran parte de las altas tasas de mortalidad de algunos países latinoamericanos junto con la propia pobreza, con problemas de nutrición -no es lo mismo afrontar la enfermedad estando bien alimentado que no- y familias muy extensas que viven juntas y que difícilmente pueden mantener distancia social, según esta analista del CIDOB.

Anna Ayuso destaca otro factor clave en la expansión de la pandemia, la falta de infraestructura sanitaria: "Tienen un gasto de salud muy bajo, casi la mitad de lo que dice la OMS que hay que destinar (...) y cómo mínimo un 30 % no tiene acceso a una atención sanitaria suficiente ".

El analista de Elcano añade además que "las medidas de alejamiento social en muchas partes de América Latina son imposibles de cumplir, con medios de transporte anticuados ", que tienen que coger a diario millones de personas porque el tipo de empleo que realizan -manual- no permite trabajar desde sus casas.

" Es imposible confinar a una población cuya economía depende de lo que vende o transa al día , que no depende de unos salarios fijos al final del mes, que no tienen infraestructura digital que facilite el teletrabajo… Este tipo de restricciones [confinamientos] acaba vulnerándose por mera subsistencia", señala Núñez.

Una vacunación desigual

Sin embargo, la vacunación avanza lenta y de forma desigual por América Latina y el Caribe. Según los datos recopilados Our World in Data, los países más avanzados en la región son Chile, que ha inmunizado a más del 48 % de su población, y Uruguay, a más del 38 %. Son cifras elevadas si se tiene en cuenta que en España tienen la pauta completa menos del 30 % de las personas.

Sin embargo, hay otros países que apenas han vacunado de forma completa al 5-6 % de su población como Bolivia, Ecuador o Perú. Otros estados como Venezuela, Honduras o Paraguay están por debajo del 1 %.

De los cinco países con más habitantes de Latinoamérica, Perú -que suma más de 2 millones de contagios y unos 190.000 muertos- es el más rezagado. Apenas el 11 % de su población ha recibido al menos un pinchazo. "Es un problema cuando la población no está protegida y hay variantes que circulan por el país. Se cree que la variante india [ahora renombrada como delta] ha llegado a Lima. Es una situación que nos preocupa bastante", explica desde Cuzco el coordinador de Médicos sin Fronteras en Perú, Francesco Segoni, que resalta también la situación de las UCI y la falta de oxígeno como otra de las dificultades.

El problema, apunta Segoni, es que no están llegando suficientes dosis: "El sistema COVAX está fallando porque no tiene en cuenta las prioridades a nivel epidemiológico. No está priorizando a países como Perú, en una situación más complicada".

Desde MSF, este portavoz vuelve a insistir en que los países desarrollados, que ya están empezando a vacunar a jóvenes y a personas no de riesgo, deberían ser más solidarios con países como los de América Latina.

En Brasil, donde los casos y fallecidos vuelven a subir, el 28 % de la población ha recibido al menos un pinchazo. Pero desde la ONG, que también está presente en ese país, llaman la atención sobre el hecho de que "el ritmo de vacunación sigue siendo irregular en todo el país, con una alta variación en la cobertura entre municipios y regiones" e inciden en que "sigue siendo necesaria una mayor aceleración".

Allí también preocupa la falta de inmunización ante las nuevas variantes. "Sin un control adecuado de la transmisión del virus en la población, el riesgo de aparición de nuevas variantes es alto. Además, la variante delta (...) ya ha sido identificada en el país y posiblemente ya esté circulando en la comunidad. Si esto se confirma, deberíamos esperar una nueva ola potencialmente más abrumadora que las anteriores".

Argentina es el país de los cinco más poblados de Latinoamérica que mayor porcentaje de población tiene con al menos una dosis (el 30 %), mientras que las personas completamente inmunizadas se mantienen por debajo del 8 %, solo por delante de Colombia y Perú.