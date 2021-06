Con el verano a la vuelta de la esquina y los ecos de un futuro pospandémico sonando con fuerza gracias a la vacunación, la normalidad busca poco a poco imponer su ritmo anterior a la crisis sanitaria con situaciones tan propias de este tiempo como viajes o desplazamientos por carretera. Un planteamiento que sí presenta un brusco golpe para los bolsillos si incluimos en la ecuación llenar depósito de combustible.

El precio de la gasolina encadena una nueva semana al alza y ya se encuentra en picos máximos desde octubre del 2014, según los datos del Boletín de la Unión Europea con una cifra que ronda el 1,37 euros el litro. Una escalada que comenzó en noviembre y que en lo que va de año ha encarecido el precio del carburante en un 14 %.

Este mismo itinerario se puede aplicar también a la evolución del gasóleo, ya que con 1,23 euros el litro deja la cifra en máximos de enero de 2020 y remonta un 13,5 % en este primer semestre. El encarecimiento de las materias primas o la pujante cotización del petróleo se encuentran detrás de esta subida que hace que llenar un depósito tipo de gasolina tenga un sobrecoste de casi 14 euros, por los casi 12 euros de más que nos saldría la provisión de diesel.

La pandemia: freno insuficiente para un futuro incierto

Si bien es cierto que la aparición de la COVID-19 trajo consigo una brutal caída de las ventas debido a la paralización de la economía en términos globales, el horizonte de una recuperación paulatina ha vuelto a animar la demanda. Un cambio de tendencia al que hay que añadirle la revalorización del petróleo Brent, cuyo barril sube hasta los 74 dólares.

“Es algo inevitable, la demanda se recupera y la producción no“

Todo suma para que los carburantes en España hayan declarado la guerra a la tarjeta de crédito en un escenario que llegaría antes o después, tal y como indica a RTVE.es el científico del CSIC Antonio Turiel: "Es algo inevitable, la demanda se recupera y la producción no, cada vez habrá menos petróleo y eso provocará encarecimiento de materias primas".

Para Turiel, no obstante, la verdadera preocupación no debería ser el precio del que cabe esperar "ciclos de volatilidad extremas propios de una materia escasa", sino la ausencia de un plan B: "No se habla de alternativa porque no la hay y en un futuro no muy lejano habrá dificultades de suministro hasta en las cosas más banales que podamos imaginar", destaca.