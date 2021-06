Los indultos del ‘procés’ han vuelto a copar la sesión de control al Gobierno en el Congreso. El PP y Vox han cargado duramente contra el Ejecutivo y le han acusado de “pisotear” la justicia y tergiversar el concepto del “interés general” que creen que esgrimirá para concederlos. El Gobierno, por su parte, ha pedido a ambos partidos que dejen de “enfrentar” a Cataluña y España.

El presidente, Pedro Sánchez, y los líderes de PP y Vox, Pablo Casado y Santiago Abascal, no han estado presentes en la cita y ha sido principalmente la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, la que ha hecho frente a las críticas.

Así, la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha advertido de que el “atropello” de los indultos a los líderes independentistas “nada tienen que ver con la convivencia” en España “sino con el bienestar en el Gobierno”. A su juicio, la decisión del Ejecutivo "está ya tomada" pero están esperando al "momento perfecto". "No nos tomen por tontos y no nos tomen el pelo". También ha tildado de “insulto” las “justificaciones” que da el Gobierno a favor de la medida de gracia para los condenados. “Qué es eso de comparar la justicia con venganza o decir que la mejor justicia es la peor política?”, ha reprochado la dirigente del PP, quien ha criticado que el Gobierno pretende hacer un “contrapeso” al Tribunal Supremo, que condenó a los líderes y es contrario al indulto.

La portavoz ‘popular’ ha asegurado que el líder de ERC y principal condenado por el ‘procés, Oriol Junqueras, “lo que ha hecho” con su carta en la que renuncia a la unilateralidad es “inquietar a millones de catalanes y españoles” que ven “preocupados cómo se pretende de pasar de un referéndum unilateral ilegal a uno pactado” con el Ejecutivo “al margen de la Constitución”. “Los indultos van a lograr que los presos vayan a volver a delinquir”, ha advertido. Y ha preguntado a Calvo si también van a “ceder” con la amnistía que piden los independentistas o a “admitir” que hay “represión” y “presos políticos”. “Los españoles no quieren una justicia que sea pisoteada por el Gobierno, ni un Gobierno que se alíe con delincuentes, ni un presidente que equipara la justicia con venganza”, ha zanjado Gamarra, quien ha pedido al Ejecutivo “respetar” a los catalanes “si tienen un mínimo de dignidad”.

En su turno de respuesta, Calvo ha reprochado al PP "ejercer el control preventivo" al Gobierno en la Cámara por cuestiones que aún no ha pasado y le ha reprochado que vaya a acudir este domingo a la Plaza de Colón "detrás de la ultraderecha" de Vox "para seguir enfrentando a Cataluña con España" y viceversa. Igual que Gamarra le ha reprochado que hay cientos de miles de votantes que han abandonado al PSOE, Calvo le ha instado a preocuparse por los 'barones' del PP que no van a "acompañar al presidente Casado a la segunda parte de la foto de Colón", en alusión a Alberto Núñez Feijóo, Alfonso Fernández Mañueco o Juanma Moreno.

Por otra parte, ha resaltado que el Gobierno actual es "heredero del desastre" que dejó el PP que intentan "resolver de manera constitucional y digna". "No nos ayudan pero déjenos en un poco de calma para la población de este país a la que ustedes inquietan", ha instado. Por último, ha insistido en que la Plaza de Colón -en referencia a la manifestación del domingo contra los indultos- es "la nadería y la impotencia". "Valientes, que son ustedes unos valientes", ha proseguido dirigiéndose hacia el PP, y ha añadido: "Repasen las cifras en Cataluña, miren a los catalanes independentistas y no independentistas y díganles que tienen alguna salida para este país. Díganselo, porque no la tienen".

