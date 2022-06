El acceso a los estudios universitarios que los alumnos aspiran a convertir en su profesión es una cuestión de esfuerzo y vocación, por supuesto, pero en la práctica también funciona como una oposición en la que el coste de una plaza, medido en su nota de corte, depende de la oferta (el número de plazas que proponen las universidades) y la demanda (cuántos alumnos desean entrar en esa titulación).

La carrera en España donde el acceso fue más difícil en 2020 es el doble grado de Matemáticas y Física de la Universidad Complutense de Madrid. El último alumno que lo consiguió el curso pasado tuvo que alcanzar una nota media de 13,875 puntos sobre 14, una décima más alta que la nota de corte del curso anterior. Casi el equivalente a la perfección absoluta, porque exige prácticamente una calificación de matrícula de honor en el Bachillerato y un rendimiento impecable en los exámenes de la EBAU.

En el caso de este título de la Complutense -que en el próximo curso tendrá 25 plazas- concurren ambas competencias, la de la oferta y la demanda, pero no es una excepción. De las diez carreras con mayor nota de corte en el curso 2020-2021, siete tenían las Matemáticas en su plan de estudios: dobles grados de Matemáticas y Física en Madrid, Granada, Valencia, Santiago de Compostela y Sevilla; y sendos dobles grados de Ingeniería Informática y Matemáticas, también en la Complutense y en la Autónoma de Madrid. Ambas titulaciones dobles también copan la lista de las más competidas en el área de conocimiento de ciencias e informática.

Todas ellas ofrecen únicamente entre 10 y 40 plazas, y la mayoría vieron subir el verano pasado la nota de corte respecto al curso anterior, debido tanto a la demanda creciente (se presentaron más alumnos a los exámenes) como a la menor exigencia relativa en los institutos a unos bachilleres que perdieron meses de clases por el confinamiento y una mayor flexibilidad en las pruebas de la EBAU, con más opciones en las preguntas. En esta Champions League de titulaciones, donde la exigencia de acceso es máxima, el aumento de la nota fue de más de medio punto en el doble grado de Matemáticas y Física en la Universidad de Granada -ofrece 21 plazas este curso-, donde pasó de 13,25 a 13,814.

Aunque la magnitud de la nota de corte no es un indicador de la dificultad de la carrera, en este caso son estudios realmente exigentes. En la Universidad de Complutense la tasa de abandono de este doble grado fue el curso pasado del 29 % y en torno al 57 % se graduó en el tiempo previsto o un año más tarde.

No solo la Medicina, sino también la Enfermería, multiplicaron su demanda el año pasado , consecuencia de la importancia que han tenido ambas disciplinas en la pandemia de la COVID-19. En el curso que ahora termina, el interés por estudiar Medicina y Enfermería en las universidades públicas españolas se disparó un 44% y un 30% , respectivamente, según un informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) a partir de los datos de preinscripción del Ministerio de Universidades. Las solicitudes para estudiar Medicina pasaron de 44.589 a 64.164, y se notó. Si en 2019 la nota máxima para cursar Medicina osciló entre 11,304 (Universidad de Oviedo) y 13,124 (Autónoma de Madrid), un año después en la Universidad Autónoma se requería un 13,426 y el mínimo era de 12,598 en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

Los estudios de Matemáticas, solos o en combinación con la Física y la Informática, han desplazado a otras carreras tradicionales como la Medicina en cuanto a dificultad de entrada, pero aún no en popularidad. La Medicina sigue siendo la carrera más buscada entre las de la rama sanitaria y una de las más demandadas en toda España. De hecho, es el grado que tiene mayor nota de corte en 13 de las 47 universidades públicas -excluyendo a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)-.

Lenguas Modernas y Traducción en Alcalá, las 'letras' más complicadas

Todo lo anterior no significa que las conocidas como "carreras de letras" no tengan un acceso complicado. La segunda nota de corte más alta en España el año pasado, un 13,828, fue la requerida para el grado de Lenguas Modernas y Traducción en la Universidad de Alcalá, impartido en su campus de Guadalajara, y que lleva aparejada una reserva de plaza para su prestigioso Máster en interpretación y traducción en los servicios públicos. Un plus formativo que eleva en más de tres puntos el listón de acceso al mismo título sin el acceso directo al posgrado (10,548).

La decana de la Facultad de Filosofía y Letras, Silvia Gumiel, pone el acento en el prestigio de ese posgrado como factor que eleva la demanda de este grado y la consiguiente dificultad para acceder. "Da acceso a una carrera internacional muy potente", afirma, para alumnos que quieren desarrollar su carrera de traductores -la principal salida profesional de este grado- en instituciones como la Unión Europea o Naciones Unidas.

A ello -añade Gumiel- se une que la Facultad de Letras en Alcalá es referente nacional e internacional en la enseñanza de lenguas, el propio atractivo de la ciudad donde nació Cervantes y la "inmersión real" en el idioma que propicia una carrera impartida en inglés y en el segundo idioma extranjero por profesores que lo hablan con nivel nativo. Los convenios de movilidad con otras universidades y el "aprendizaje personalizado" en grupos de menos de 25 alumnos en algunas asignaturas dan también un valor añadido para la alta demanda de este grado de Lenguas Modernas y Traducción, concluye la decana.

Junto al doble grado de Traducción e Interpretación Inglés-Francés e Inglés-Alemán de la Universidad de Las Palmas, son los únicos estudios de la rama de las humanidades que el año pasado exigieron más de un 13 tras las pruebas de la EBAU. En lo más alto del ránking se encuentran básicamente carreras lingüísticas, pero también aparecen otras relacionadas con el Diseño de Gestión de Moda, en grado y en un doble grado con Diseño Integral y Gestión de la Imagen, en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, que demandan más de un 12 sobre 14 para conseguir una plaza en el primer curso.