Como una vuelta atrás en el tiempo. Así califican de forma unánime las asociaciones de hosteleros y de ocio nocturno las nuevas restricciones acordadas este miércoles por el Gobierno y las comunidades autónomas para frenar los contagios en los próximos meses y que serán de "obligado cumplimiento" hasta que se alcance el 70 % de población inmunizada, previsiblemente al final de verano. Los empresarios ponen en duda su efectividad y no descartan acudir a la vía judicial para que se reconozcan sus derechos.

“Las decisiones son un absoluto mazazo que rechazamos frontalmente porque suponen una vuelta atrás en el avance del proceso de desescalada para recuperar la actividad”, asegura a RTVE el portavoz de la asociación de empresarios Noche Madrid, Vicente Pizcueta. Entre otras medidas, las discotecas y los negocios vinculados al ocio nocturno podrán llevar a cabo su actividad como máximo hasta las 03:00 horas, en función de su nivel de riesgo; el consumo de bebidas y alimentos se hará sentado y no se podrá bailar; además tendrán que reducir al 50 % el aforo en interiores y respetar en todo momento la distancia de seguridad.

En los bares y restaurantes, por su parte, el horario de cierre será como máximo a la 01:00 horas y se permitirá consumir en barra, si bien las mesas seguirán con un límite de 6 personas en interior y de 10 en exterior, además de respetando una distancia de seguridad mínima de 1,5 metros. “En este momento en el que tenemos que pensar en positivo, que vemos la luz al final del túnel gracias a la vacunación, saca Sanidad este acuerdo de obligado cumplimiento que genera un absoluto desastre y una inseguridad jurídica para las empresas”, apunta en La Hora de la 1 de TVE el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería, José Luis Yzuel.

Estas nuevas medidas fueron aprobadas por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sin el consenso de todos los gobiernos autonómicos. Cataluña, Galicia, Murcia, Andalucía, País Vasco y la Comunidad de Madrid se opusieron a la propuesta de Sanidad al entender que se trata de una invasión de competencias. Precisamente estas tres últimas ya han anunciado que no la acatarán. “Llama la atención sobre que hay seis comunidades que han votado en contra y que representan al 65 % de la población”, apunta Yzuel, quien considera que existen “serias dudas” de que estas medidas finalmente se apliquen.

Aunque si realmente se ponen en marcha, señala el presidente de Hostelería de España, serían “una auténtica hemorragia en un sector que está gravísimamente afectado” tras registrar en 2020 pérdidas de 70.000 millones de euros y el cierre definitivo de 85.000 establecimientos. A esto se le suman 236.000 puestos de trabajos destruidos y 153.616 trabajadores que continúan acogidos a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), casi el 30 % del total.

Según Yzuel, se está “demonizando” al sector cuando, a su juicio, se ha puesto de manifiesto que las medidas adoptadas son “absolutamente ineficaces”. “Ha quedado demostrado y tenemos todos los datos que lo aseguran: arruinarnos no ha supuesto ninguna mejora en ninguna situación sanitaria”, recalca.

Los hosteleros, en contra de los nuevos horarios de cierre El Ministerio de Sanidad distribuyó un documento, consensuado entre la mayoría de las comunidades autónomas -con la abstención de la Comunidad de Madrid y el País Vasco- en el que se establecen cuatro niveles de alerta con umbrales numéricos concretos fijados a partir indicadores clave para el control de la pandemia de COVID-19 en España, conocido como "semáforo" de la COVID-19. Será este instrumento el que fije las restricciones impuestas en cada provincia en función de su nivel de alerta. Entre las más perjudicadas por estas medidas, ya que se sitúan en el nivel 3 de riesgo, son Vizcaya y Guipúzcoa, en el País Vasco; Granada y Sevilla, en Andalucía; Zaragoza en Aragón; o la Comunidad de Madrid. En el nivel 2 de alerta se ubican gran parte de las provincias de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña y Cantabria. Precisamente en Santoña (Cantabria), los hosteleros han cerrado este jueves sus locales y se han concentrado para protestar contra las nuevas restricciones acordadas. El objetivo, nos cuentan, es "hacer visible" su malestar con las autoridades sanitarias y para que "de algún modo rectifiquen esta práctica" que, a su juicio, "solo perjudica a las poblaciones más pequeñas". “Necesitamos comer y recuperar nuestra vida“ En declaraciones a TVE, una de las hosteleras afectadas asegura que se trata de una medida “injusta” y “absurda”, después del año “tan horrible” que han pasado “en todos los sentidos”. “Necesitamos comer, necesitamos pagar las facturas, necesitamos trabajo y recuperar nuestra vida. Y sin dinero y sin trabajo no hay vida, ni esperanzas ni para nosotros ni para nuestras familias”, lamenta. Según explica, lo que necesitan tanto los hosteleros como la ciudadanía es “recreo con cabeza, no con horario”. En la misma línea se posiciona el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castilla-La Mancha, José Crespo, quien cree que “no hay razones para dar este paso atrás” en las medidas impuestas. “Todo parece indicar que vamos a mejor y parece que nos quieren dar otro pisotón a los hosteleros. No sé qué hemos hecho mal en este país. Nosotros podemos incluso evitar que haya contagios no deseados por el descontrol de las personas”, apunta.

Los eventos, también afectados por las nuevas medidas Otro de los sectores afectados por las nuevas restricciones es el de los eventos. En este caso, se aplicarán las medidas de control de riesgo de transmisión del coronavirus, que van desde la prohibición de comer, beber y fumar en las zonas destinadas al público al uso obligatorio de mascarilla. Para la presidenta de la Asociación de Profesionales de Extremadura de Bodas y Eventos, Jessica Palacios, son unas medidas “insuficientes” ya que, en el caso concreto de las bodas, es prácticamente imposible realizar un evento de estas características hasta las 01:00 o las 02:00 horas en pleno verano. “Pedimos al menos que haya una ampliación hasta las 4 o 5 de la madrugada con el fin de poder hacer una boda segura y en el exterior”, nos explica, pues las bodas diurnas se celebran en muchas ocasiones en el interior por las elevadas temperaturas. “Este último fin de semana, en el 90 % de las bodas los invitados han sufrido golpes de calor y desmayos por celebrar las bodas al mediodía”, apunta, por lo que piden que se amplíe el horario y que se permitan las pistas de baile, siempre con mascarilla. 01.48 min El descenso del número de bodas por la pandemia perjudica a las empresas del sector - Ver ahora

Las discotecas, los establecimientos más perjudicados Aunque sin duda el más perjudicado vuelve a ser el sector del ocio nocturno. Tras casi 15 meses de cierre, los empresarios consideran que es una buena noticia poder reabrir sus establecimientos, pero no en las condiciones acordadas. “Lo veo francamente mal porque se está intentando volver atrás, a tiempos afortunadamente pasados, y consideramos que esto es una aberración y una falta de respeto a la posible recuperación de un sector que está claramente afectado“, explica el propietario de la discoteca Samsara en Madrid, Antonio Extremera. En su opinión, se ha tomado una decisión que no ha sido por mayoría y esto “no tiene validez jurídica”. No obstante, asegura que su local reabrirá garantizando todas las medidas sanitarias. “Hemos sectorizado el local para que los grupos no se relacionen, también compartimentado las estancias con metacrilato y hemos ocupado la pista de baile con mesas para que no se baile”, nos cuenta. El sector del ocio nocturno ve "inviable" la reapertura hasta las 2:00 sin pistas de baile y anuncia acciones legales En la misma línea se posiciona la patronal del "sector más perjudicado por la crisis del coronavirus", quien señala que "es una auténtica barbaridad y temeridad sanitaria" no utilizar los 10.000 locales de ocio que quedan en España y sus 100.000 trabajadores, después de haber perdido 2.850 millones desde el inicio de la pandemia y haber clausurado 4.933 locales. “Para el ocio nocturno prohibir que recupere su actividad después de 15 meses, sobre todo cuando tenemos los problemas de botellón en la vía pública, es inadmisible”, destaca el portavoz de Noche Madrid. A su juicio, estas medidas son "inviables económicamente” y “deterioran la experiencia y la percepción del público".