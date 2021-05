COVID España, hoy | El Gobierno se abre a realizar "cambios legales" si el Supremo no avala a las comunidades

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha ampliado a dos días la cumbre que convocó para el 25 de mayo, que comenzará la víspera, para hablar, entre otros asuntos, sobre la liberalización de las patentes de las vacunas contra la COVID-19, algo pedido por India y Sudáfrica y que apoya Estados Unidos, y que la UE no se cierra a debatir, según ha anunciado en un tuit el portavoz de Michel, Barend Leyts.

“Update on next #EUCO Meeting of #EU27 chaired by @eucopresident will start on May 24 at 7pm and continue on May 25. More details on logistics will follow shortly.“