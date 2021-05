Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), ha reconocido estar "decepcionado" tras las aglomeraciones, fiestas y botellones de este fin de semana con el fin del estado de alarma. El epidemiólogo del Ministerio de Sanidad ha advertido que "casi seguro" se registrará un repunte de casos de coronavirus en los próximos días, aunque ahora resulte difícil calcular su alcance.

“Simón: "No he sabido transmitir el mensaje ni a la población ni a los políticos"“

"No estoy enfadado, estoy decepcionado, quizá hasta conmigo, porque no he sabido transmitir el mensaje ni a la población ni a los políticos", ha lamentado este lunes en la habitual rueda de prensa para informar de la situación de la pandemia en nuestro país, cuando la incidencia acumulada ha continuado bajando hasta los 188 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, lo que sigue considerándose "riesgo alto".

"Sigue habiendo mucho coronavirus en España. Antes hubiera dicho que teníamos una oportunidad importante de no tener una cuarta ola, pero no sé ni yo, ni nadie en España, lo que va a pasar en los próximos días", ha apuntado, si bien ha confesado su esperanza en "el impacto sea puntual y no sea muy grande".

02.11 min Vídeo | Fernando Simón: "No sé ni yo ni nadie en España lo que va a pasar en los próximos días"

Simón pide "prudencia" a quienes participaron para evitar contagios Simón ha explicado que el efecto de las fiestas se reflejará sobre todo en grupos de edad más jóvenes, puesto que ya se ha vacunado a la mayor parte de la población más mayor. Tampoco ellos están aún completamente protegidos, como han advertido otros epidemiólogos. Así, más allá de lo que se pudiera transmitir esa noche, ha añadido, el repunte será consecuencia de los contagios que las personas que participaron puedan causar en su entorno en los próximos días. Por ello, el director del CCAES ha pedido que tengan el "valor" y la "responsabilidad" de comportarse de forma "prudente" ahora. "Si tuvieran un periodo de relajo, tienen que pasar otro periodo de controlar mucho cómo se juntan y con quién se juntan", ha afirmado, tras conceder que "hasta cierto punto" puede entender que algunos grupos de población "tuvieran esas ansias" de salir a la calle. A los sanitarios les ha mandado su "apoyo" y ha señalado que es muy difícil ponerse en la piel de quienes "se han dejado la vida, la salud e incluso la familia por el camino". Seguidamente, ha asegurado que ha sido "muy duro" tanto para ellos como para los profesionales de salud pública. "Espero que todo lo que hemos visto estos días no vaya a traducirse en un incremento muy alto en la ocupación". Finalmente, también ha reconocido "pena" porque la situación se haya "utilizado con fines que no tenían nada que ver control con el coronavirus", aunque no ha querido dar más detalles. "Como españoles, como país entero, vamos a salir mejores y muy reforzados. No quiere decir que todos pertenezcamos ese grupo ni que todos seamos prudentes", ha respondido a los periodistas. 01.18 min Vídeo | Fernando Simón: "Lo que hemos visto ha tenido que ser muy duro para los sanitarios"