Los países de la Unión Europea siguen implementando sus planes de desescalada al igual que España, que ha finalizado su estado de alarma a nivel nacional. No obstante, no todos los países lo hacen al mismo ritmo ni se están aplicando las mismas medidas.

Todos los países vecinos aplican sus limitaciones para llegar a la temporada de verano con la mejor situación posible. Una forma de salvar la temporada de turismo y reducir el impacto del coronavirus en la economía de Europa. Aun así, según avanza la vacunación de la ciudadanía en cada país, las limitaciones de movilidad se van relajando.

Reino Unido se abre al turismo

El levantamiento de todas las restricciones está previsto el 21 de junio en el Reino Unido. El primer ministro, Boris Johnson, ha confirmado este lunes que la desescalada sigue adelante dados los buenos resultados. De esta forma, a partir del lunes 17 de mayo comenzará la tercera fase de la relajación de medidas para limitar el contagio en el país.

Los bares y restaurantes reabrirán sus interiores al público y se permitirán reuniones bajo el mismo techo de hasta seis personas. Otra de las relajaciones de las restricciones traerán la posibilidad de dar abrazos a gente ajena al núcleo familiar y abrirán teatros y museos.

El país abre sus puertas al extranjero y empezará a recibir turistas a partir del próximo lunes. No obstante, no todos los viajeros podrán entrar en el país. Por ejemplo, los datos de incidencia de coronavirus en España no han permitido, por el momento, entrar en la 'lista verde' de turismo de Boris Johnson. La desescalada en Reino Unido se revisa cada cinco semanas y, si los datos no empeoran, se mantendrá ese plan que finalizará a mediados de junio.