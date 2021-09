Lo que antes de la pandemia era una pista de baile atestada, sin distancia social que valiera, ahora se parece más a un restaurante. Los pocos clientes que hay están sentados en mesas, comiendo y separados entre sí. El caso del Marta cariño, un popular local de ocio nocturno del centro de Madrid, es el de cientos de discotecas y bares de copas de la Comunidad, que este fin de semana abren por primera vez a plena luz del día para ofrecer aperitivos y comidas, algo que los empresarios del sector consideran un “clavo ardiendo” al que agarrarse para reducir las enormes pérdidas causadas por el coronavirus.

“Se ha generado una oportunidad para un sector que lleva siete meses cerrado y con un nivel de facturación del 9%, siendo generosos”, explica a RTVE.es Vicente Pizcueta, portavoz de la asociación de empresarios Noche Madrid. Este viernes entró en vigor la orden de la Comunidad de Madrid que permite a discotecas y salas de fiestas abrir todo el día y ofrecer servicio de comidas, lo que los restauradores acogen con satisfacción pero “sin hacerse ilusiones”.

La aspiración para una discoteca en esta nueva fase de la pandemia debe ser “convertirse en el restaurante más divertido de Madrid”, defiende Pizcueta, que alerta de la situación crítica en la que se encuentra el sector: “El 80,7 % de locales están en riesgo de desaparición y ya han cerrado el 22,8 %”. Si el cierre permanente en el que llevan inmersos desde marzo se alarga a Navidad, la patronal advierte de que estos números serían mucho peores.

Para Antonio Extremera, propietario de cuatro locales de fiesta en Madrid, “el cierre definitivo habría estado encima de la mesa” si no se hubiera implementado esta medida. “Se ha perdido un 85% de lo facturado, seguimos pagando alquileres, impuestos, etc.”, lamenta.

Desde la patronal tienen claro que el cambio será "gradual" y que este fin de semana aún no abrirán muchos locales, pero Pizcueta cree que habrá muchos bares de copas, como los de Malasaña, que sí que podrán ofrecer un "brunch o un vermú con un aperitivo".

Los empresarios insisten en que no se trata de una reconversión total de local de ocio nocturno a restaurante , sino que se establece la "complementariedad" mientras dure la pandemia. Discotecas y bares de copas mantendrán características propias, como la ambientación musical, pero además podrán ofrecer un servicio gastronómico.

La patronal aconseja no invertir para instalar cocinas

Durante el viernes Noche Madrid recibió un centenar de consultas de empresarios, que preguntaban sobre la posiblidad de instalar cocinas en los locales para poder preparar comidas. La recomendación de la patronal fue contundente: "que nadie haga ninguna inversión". La incertidumbre económica y los cambios de directrices desde las administraciones hacen que sea extremadamente arriesgado acometer un gasto como el que supone comprar nuevos equipamentos.

Alberto Delgado, propietario del local chill out Areia, en plena calle Hortaleza, lo ve claro: "No nos planteamos instalar una cocina, no se puede saber cuánto va a durar esta medida".

Delgado, también propietario de otros bares y cafeterías, va a abrir este fin de semana por primera vez, pero la única comida que ofrecerá en su establecimiento serán aperitivos y comidas frías. "Si se continuaba así lo más probable habría sido cerrar el negocio definitivamente", confiesa.

De los 2.500 locales de ocio nocturno en la Comunidad de Madrid, ocho de cada diez son bares de copas, que tienen más fácil que las discotecas adaptarse para ofrecer aperitivos o comidad. Algunos establecimientos cuentan ya con cocina, algo legal desde 2018, pero para los demás Noche Madrid recomienda recurrir a servicios de cáterin o de regeneración de alimentos, que requiere solo calentarlos.

La clave es "ofrecer una experiencia actrictiva para relcamar esos clientes que con las persianas bajadas no podemos atender", asegura el portavoz de Noche Madrid.