La Comunidad de Madrid, País Vasco y Andalucía han anunciado este jueves que no acatarán las restricciones a la hostelería por la pandemia de la COVID-19 que se acordó este miércoles en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y han pedido al Ministerio de Sanidad que reflexione y rectifique.

El Consejo Interterritorial de Salud aprobó, con la oposición de Comunidad de Madrid, País Vasco, Galicia, Andalucía, Cataluña y Murcia, unificar las restricciones al ocio nocturno, que solo podrá abrir hasta las 2.00 horas en los territorios con más baja incidencia, y a la hostelería, que podrá hacerlo hasta la 1.00, hasta que el 70% de la población esté vacunada.

Ya este miércoles el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso trasladó su oposición a las propuestas de restricción. Las comunidades que se oponen alegan que invade competencias autonómicas, pues en materia sanitaria la competencia es exclusiva de los Gobiernos autonómicos.

Madrid considera que no son obligatorias

Y este jueves, la presidenta madrileña se ha mostrado muy crítica con unas medidas que cree responden a "una imposición política, que no sanitaria". Además, cree que "no tienen sentido" con las cifras actuales de incidencia de la pandemia en el país.

En su visita a las obras de la estación de Metro de Gran Vía, Díaz Ayuso ha negado que estas restricciones sean obligatorias porque "deberían haberse aprobado por unanimidad" y "no estamos ya en estado de alarma".

"No es una cuestión de rebeldía, porque la rebeldía significa ir contra las normas establecidas y esta norma no es de obligado cumplimiento, y no se puede imponer", ha insistido la presidenta en funciones, quien ha agregado que la resolución del Consejo Interterritorial "viene tarde y no se basa en ningún informe sanitario".

Además, ha acusado a Sánchez de intentar "desviar la atención mediática" para no hablar "de todo lo que está pergeñando este Gobierno", como "la subida de impuestos", "la subida de la luz" o los hipotéticos indultos a los líderes independentistas.

También el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha señalado que se trata de un "nuevo atropello del Gobierno a las comunidades" y ha considerado que las restricciones están "desfasadas" porque no tiene cuenta la "situación epidemiológica, asistencial y de inmunización".

"Si llega la orden, Madrid recurrirá en los conceptos que determinen los servicios jurídicos. No nos sentimos vinculados a un acuerdo que no cuenta con consenso, algo que no se produjo ayer", ha advertido Ruiz Escudero. Además, ha señalado que "Madrid tiene su modelo", que ha tenido buenos resultados. "Seguiremos con la legislación autonómica que nos ha permitido llegar hasta aquí", ha zanjado.

Al respecto, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado en una entrevista en RNE que"la judicialización es el último paso en la política", y ha retirado que las medidas son de "obligado cumplimiento", al tiempo que ha invitado a las comunidades a establecer "marcos de actuaciones comunes".