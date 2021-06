Castilla-La Mancha propondrá que usar la mascarilla en espacios al aire libre deje de ser obligatorio en toda España a partir del mes de julio, según ha anunciado el presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, durante su discurso en el Día de la Región.

El presidente castellano-manchego ha recordado que el 21 de julio de 2020 se decretó el uso obligatorio de las mascarillas en todos los espacios públicos, ya sean abiertos o cerrados, y ha confiado en que no llegue a cumplirse un año y que el mes que viene ya no sea así.

Así, ha mostrado su "firme determinación" de que a lo largo del mes de junio se elimine la obligatoriedad del uso de mascarillas en espacios al aire libre, y ha añadido que "con la coherencia nacional" que caracteriza a Castilla-La Mancha lo planteará al Gobierno y al resto de las autonomías.

La de García-Page ha sido la primera declaración institucional por parte de una comunidad autónoma sobre la posible retirada del uso de mascarillas en espacios abiertos, un debate que se ha reactivado por la buena evolución de la campaña de vacunación contra el coronavirus y las dudas que suscita la efectividad de esta medida en exteriores cuando se mantiene la distancia de seguridad.

Fernández Vara aboga por unificar criterios entre comunidades

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha abogado por que la decisión sobre la supresión progresiva de las mascarillas, ante la mejora de los datos epidémicos, se adopte en el seno del Consejo Interterritorial de Salud, "porque lo que sería un disparate es que haya decisiones diferentes en un sitio u otro".



Fernández Vara ha señalado que "tiene por costumbre no crear debates que no sean en el seno del Consejo Interterritorial", ya que debe ser allí "donde decidamos todos". "Lo que me parecería un disparate es que se adoptaran decisiones diferentes en un sitio u otro, pero, como eso no va a ser porque no puede ser, lo único es que cuando se trate, nuestra decisión será de ir poco a poco progresivamente eliminando la obligatoriedad de las mascarillas", ha añadido.