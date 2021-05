El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha señalado que es "factible" que no sea obligatorio utilizar las mascarillas en exteriores para mediados o finales de junio en todo el país y siempre que continúe el buen ritmo de la campaña de vacunación contra el coronavirus.

"Muy probablemente, casi con seguridad, a finales de julio la mascarilla no será necesaria en lugares abiertos", ha añadido el epidemiólogo del Ministerio de Sanidad en la habitual rueda de prensa para informar de la evolución de la pandemia.

Modificar la ley para todo el país

Antes en su comparecencia, Simón ha precisado que no se trataría de "retirar" por completo su uso, sino de "modificar" la obligatoriedad, algo para la que todavía no hay fecha concreta y para lo que será necesario cambiar la ley. "Eso no se hace en 24 horas", ha comentado sobre el proceso para elaborar y tramitar la nueva norma.

Así, ha avanzado que es una medida que se debería valorar y aplicar a nivel nacional conforme avance de la vacunación y teniendo en cuenta circunstancias como los grupos más vacunados, las residencias, etc. Dependerá también de que la situación epidemiológica sea homogénea en todo el territorio. Si la pandemia evoluciona "radicalmente diferente" entre las autonomías, "habrá que replanteárselo".

No obstante, lograr que el 70 % de la población esté protegida "es el objetivo", ha dicho, por lo que no se debe tomar la decisión a la ligera. El paso será posible "si la gente es consciente de que todavía hay que respetar algunas medidas" y "hacemos lo que tenemos que hacer".