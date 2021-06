La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha aprobado este martes el uso de emergencia de la vacuna del laboratorio chino Sinovac contra el coronavirus, CoronaVac. Esta autorización, que garantiza que el antídoto cumple con los estándares internacionales de seguridad, eficacia y fabricación, permitirá su inclusión en el mecanismo COVAX para la compra y distribución del preparado a países con menos recursos.

A partir de los datos disponibles, OMS ha indicado su uso a partir de los 18 años y con una pauta de dos dosis entre dos y cuatro semanas. La vacuna -que ya está siendo evaluada también por la Agencia Europea del Medicamento (EMA)- ha probado una eficacia del 51 % para prevenir la COVID-19 sintomática, aunque evita la enfermedad grave y hospitalización en el 100 % de los casos.

Sobre las características del producto de Sinovac, el organismo sanitario internacional de las Naciones Unidas ha destacado que su "fácil almacenamiento la hacen muy manejable y especialmente adecuada para entornos de bajos recursos". Además, la evolución ha incluido una inspección de las instalaciones donde se fabrica.

Pocos ensayos en mayores de 60 años

Aunque no se ha podido estimar la eficacia de CoronaVac para mayores de 60 años porque no se contó con muchos pacientes de esa edad durante los ensayos clínicos, la OMS no ha recomendado un límite de edad. Los técnicos han justificado esta decisión por los datos recogidos tras su uso en múltiples países.

"No hay motivos para creer que la vacuna tenga un perfil de seguridad diferente en poblaciones de más edad y más jóvenes", han concluido. Y sobre la eficacia han explicado que es "probable" que la vacuna tenga igualmente "un efecto protector en las personas mayores".

En cualquier caso, la OMS ha aconsejado a los países que decidan utilizar esta vacuna con población mayor que realicen un seguimiento de las personas vacunadas, para poder con más evidencia científica.