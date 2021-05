Hasta el 75 % de los nuevos casos de COVID-19 que se están detectando en el Reino Unido corresponden a la variante identificada por primera vez en la India, más contagiosa que la predominante hasta ahora en el país, ha afirmado este jueves el ministro de Sanidad británico, Matt Hancock.

En las últimas 24 horas se han comunicado 3.542 nuevos contagios en el Reino Unido, la cifra más alta desde el 12 de abril, y en los últimos siete días la media de infecciones se ha incrementado en un 20,5 %, según los últimos datos oficiales de Sanidad.

Hancock ha señalado en una rueda de prensa que el incremento de casos era previsible una vez se han comenzado a relajar las restricciones, aunque ha subrayado que hay que "mantenerse alerta" y que todavía es pronto para confirmar que el 21 de junio se podrán levantar todas las limitaciones sociales, como marca la hoja de ruta diseñada por su Gobierno.

El ministro ha indicado que la vacunación "está rompiendo el vínculo entre casos positivos, hospitalizaciones y muertes", y que su objetivo es que en el futuro "los casos por sí solos no sean motivo para imponer restricciones estrictas".

