El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, se ha mostrado muy crítico con la posibilidad de que el Gobierno conceda los indultos a los presos del ‘procés’ y ha llamado al Ejecutivo a “replantearse” unos indultos que son “injustificados”: “Puede ser una condena para quien toma la decisión”. También ha rechazado que los indultos contribuyan a "enfocar el problema de Cataluña" ya que "tiene muchas posibilidades de resultar estéril".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lleva días asegurando que el Ejecutivo tomará la decisión sobre los indultos apelando a la “concordia” y no a la “venganza”, algo que ha llevado a la oposición a interpretar que su decisión será favorable. Sin embargo, este miércoles el Tribunal Supremo que condenó a los presos del ‘procés’ dio a conocer su informe en el que se opone al indulto total o parcial de los condenados al no encontrar razones de “justicia, equidad y utilidad pública” y dada la “falta de arrepentimiento” y voluntad de “reincidir” de los presos.

"Insisten en reincidir", ha destacado Page a preguntas de los periodistas tras recibir la vacuna del coronavirus, y ha planteado estas cuestiones: "¿Se imagina alguien en qué posición quedaría el que toma la decisión de indultar sin garantizarse primero la renuncia expresa a volver a las andadas? ¿En qué posición quedaría este país?". "Iríamos a un escenario de frustración colectiva y constitucional de gran envergadura", ha advertido.

Me gustaría que hubiera " un replanteamiento" por parte del Gobierno , ha dicho. "Espero que esta hipótesis -de que el Ejecutivo los concederá- no se convierta en una realidad. Creo que es lo que piensa la inmensa mayoría del pueblo español, de izquierdas y de derechas" , ha abundado.

"Más que una medida de gracia, me parecería una enorme desgracia , sinceramente. Hay muchos argumentos jurídicos y políticos para pensar que la hipótesis de un indulto sea uno de los graves errores de la democracia en el caso de que se produzca", ha abundado García-Page.

Page ha considerado que la decisión de indultar a los presos "no ayudaría en el fondo a enfocar el problema de Cataluña" . "Es más, tiene muchas posibilidades de resultar estéril , solo por la muestra de cómo pueden volver a las andadas", ha sentenciado.

"Los indultos no deben tener perfil político ni parecer una transacción"

Precisamente, se ha referido a las críticas de la oposición, cuando PP, Vox y Ciudadanos vinculan la supuesta voluntad del Gobierno a indultar a los presos para mantener los apoyos parlamentarios del independentismo.

"La gente en España sabe latín, sabe perfectamente lo que pasa. Cuando las cosas son lo que parecen es muy difícil establecer ningún tipo de argumentario", ha asegurado

"Los indultos no deben tener perfil político, y menos aún que resulten parecer una transacción. En ningún caso pueden significar una cesión, porque eso es exactamente lo contrario de una medida de gracia que a mí no me hace ninguna gracia, esa es la realidad", ha abundado.

Para García-Page, "las decisiones judiciales, en un Estado de Derecho, pueden ser entendidas o no", y aunque comparte la tesis de que tendría que haber habido antes una solución política y no judicial, "los culpables del lío son los independentistas que provocaron a conciencia una crisis constitucional y vulneraron las leyes a sabiendas de lo que hacían".

Para García-Page era "evidente" lo que iba a pasar, "la culpa no la pueden tener las sentencias judiciales". Incluso, ha recordado que el último gran cambio político en España vino de una moción de censura tras una decisión judicial -por el caso Gürtel- que "comportó un giro por completo en el panorama". Por tanto, ha pedido "no entrar en echar responsabilidad a las decisiones judiciales".

Ahora, hasta donde le permitan sus capacidades "dialécticas o institucionales", Page va a hacer llegar su posición al respecto. "Esto llegará a tribunales, en el Supremo, cabe que incluso en el Constitucional. No es algo de hoy para mañana".