La platea no está ni mucho menos llena, está plagada de asientos vacíos por seguridad, pero la expectación es especial. Desde las contadas butacas ocupadas, el escenario es una ventana abierta a la esperanza. Bien sobre las tablas, bien desde el patio de butacas, cada actuación suscita emociones singulares. La danza comienza en los Teatros del Canal en Madrid, en el ambiente especial suscitado por la pandemia.

Actuar en tiempos de pandemia.

La directora de los Teatros del Canal, la coreógrafa Blanca Li, comenta esta sensación tan particular: "Cada vez que se abre la cortina, para los artistas es algo aún más emocionante, porque saben lo difícil que es ahora mismo y han pasado mucho, mucho tiempo sin poder subir a un escenario. Lo noto mucho también con las compañías que vienen de países donde han estado completamente cerrados los teatros, y, bueno, también con las compañías nacionales, ya que muchas no han podido trabajar. Hay una emoción muy especial y muchos días veo como las compañías lloran, como se abrazan, por la tensión, por los nervios, por la emoción de volver".

Emoción que se palpa también entre el público. Por ello, subraya Blanca Li: "Cada espectáculo es especial, único. Y eso es irremplazable, no desaparecerá".

El sector de la danza es uno de los oficios artísticos que más se ha resentido con la pandemia, con artistas y negocios al borde de la ruina. Con los teatros de medio mundo cerrados por el Coronavirus, Blanca Li ha conseguido seguir en activo. Dirige el Festival "Madrid en Danza", que se desarrolla hasta el 30 de mayo. Hace unos meses, estrenó en los Teatros del Canal 'Le bal de Paris', un espectáculo pionero de realidad virtual que sumergía al público en una fantasía de danza, la primera vez que se hacía algo así en el mundo, según reconocía la propia coreógrafa. Y es que a Blanca Li le gusta experimentar.

El humor como motor de vida

Y un rasgo constante en su trabajo y vida, el sentido del humor, confiesa: "Desde pequeña, siempre he sido un poco payasa y me ha gustado siempre reírme con mis amigos, con mis bailarines. Nunca me ha dado miedo el humor en la danza y, a veces, es verdad que en mi trabajo, en el estudio hay esa especie de libertad, que los bailarines se pueden relajar completamente. De repente, pasan cosas que yo quiero ver en el escenario y es verdad que, a mí, cuando la risa viene, yo la dejo estar. Y yo necesito reírme, necesito reírme, el humor para mí es muy importante. Y ya te digo, he hecho mucho, mucho el payaso en mi vida y me encanta. Me encanta ser payasa, me divierte mucho y me gusta hacer reír, me gusta".

Y con humor y sentido práctico, cambio su "Gutiérrez" por el "Li", de su marido. La razón: "Cuando éramos muy jóvenes y llevábamos un tiempo juntos, antes de casarnos, le robé el nombre un día y le dije: '¿sabes qué? Me encanta tu nombre. Lo de Li es tan fácil...', L-I y yo me pasaba la vida, Gutiérrez, era como tres horas para deletrear. Y un día, un poco de broma, decidí, pues ahora me llamo Blanca Li y se quedó Blanca Li. Siempre me acordaba del teatro de Manolita Chen y me hacía mucha gracia lo de Manolita Chen. Yo pensé, pues oye, Blanca Li, ¿no?".