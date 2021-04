Blanca Li, coreógrafa: "Yo no puedo vivir sin crear"

“La danza, que siempre ha sido el hermano pobre de las artes escénicas, ha sufrido aún más” durante la pandemia, ha señalado la coreógrafa Blanca Li en De pe a pa. “A pesar de eso los coreógrafos y bailarines tienen muchísima voluntad y han seguido trabajando y reinventándose en el día a día para mantener a flote sus compañías”, ha dicho en una entrevista con motivo del Día Mundial de la Danza, 29 de abril.

Todo este esfuerzo se está viendo reflejado en la edición número 36 del Festival Madrid en Danza que tiene lugar hasta el 30 de mayo y que Blanca Li dirige: “Reúne a muchas de esas compañías con mucha alegría de volvernos a encontrar en los escenarios, con el público y de poder mostrar el trabajo de todos estos coreógrafos y compañías tan diferentes”. Las compañías internacionales “están más felices de poder encontrarse con el público después de un año sin bailar”, ya que en la mayoría de las ciudades europeas los teatros están cerrados y no pueden actuar.

Estar rodeada de artistas

Blanca Li, además de estar al frente de Madrid en Danza, dirige los Teatros del Canal desde noviembre de 2019: “Tenía muchas ganas desde hacía tiempo de estar a la cabeza de un teatro. Lo bonito que tiene es que no solo tiene tres salas, cada una diferente con un formato, capaz de proponer cosas totalmente nuevas y desde cosas muy contemporáneas, compañías que empiezan hasta los más grandes artistas”.

Más allá de la parte estrictamente de exhibición donde programa a artistas de todo el mundo, la coreógrafa ha destacado los nueve estudios de danza donde acogen “cada año treinta compañías residentes que están aquí creando durante todo el año y que esos trabajos después van a viajar, a encontrarse con el público, esto para mí es algo muy especial”. Blanca Li ha señalado que poder dar esta oportunidad a las compañías le parece “algo muy bonito”.

Cuando asumió la responsabilidad de dirigir los Teatros del Canal se lo pensó “muy bien antes” y “si veo que no lo puedo hacer, no lo hago”. Lo importante para la coreógrafa era saber si iba a poder seguir con su “creación artística”. “Yo no puedo vivir sin crear, como comer, es algo a lo que no puedo renunciar” y ahora se ha dado cuenta que esa parte era “un poco la más difícil”, a pesar de todo lo define como “un trabajo precioso” porque “estoy todo el día con artistas”. Esta es una experiencia que le “enriquece” y le da “aún más energía creativa”.