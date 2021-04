Desde que era pequeña, Seyi Oluyole, una coreógrafa y guionista nigeriana de 29 años, sabía que quería dedicarse a las artes escénicas, pero nunca tuvo la oportunidad de estudiar para ello en una escuela, ya que sus padres no podían permitírselo. Siempre deseó que alguien le ayudara, pero nadie lo hizo y, por eso, decidió convertirse en esa persona -la que ayuda- para otros.

En 2014 creó Dreamcatchers, una academia de danza en Nigeria que ofrece oportunidades educativas y una vida mejor a niñas desfavorecidas. Comenzó con ocho alumnas y ahora, siete años después, la academia acoge a 20 niñas, con edades entre 4 y 15 años, que viven juntas como una gran familia.

Con sus vídeos en las redes sociales, que han logrado captar la atención de famosas como Rihanna o Naomi Campbell, y las donaciones que reciben de personas de todo el mundo, la academia logra que las niñas tengan acceso a una buena educación, en un país en el que 12 millones de niños en edad escolar no asisten al colegio y en el que, en los últimos meses, los ataques a centros educativos y el secuestro de estudiantes se han multiplicado.

La danza, una puerta a oportunidades alejadas del riesgo

“En la academia aprendo a bailar diferentes géneros, lo que significa la danza y cómo puede darme oportunidades en el futuro”, asegura Mifemi, de 11 años, a RTVE.es. Es una de las veinte niñas de Dreamcatchers, que llegan de familias pobres, que vivían en espacios muy pequeños -por ejemplo, en una única habitación para siete personas sin cocina ni baño- e incluso algunas de ellas han perdido a sus padres.

La danza, según afirma Seyi, “les ayuda mentalmente, porque muchas de ellas han vivido experiencias traumáticas y a través de la danza pueden encontrar alegría”. También les ayuda a mejorar la memoria, a reducir el estrés y es una forma de hacer ejercicio, pero la creadora de la academia asegura que “no es solo bailar por bailar o entretenerse”. “Les ayuda a crecer para que cuando dejen la academia no vuelvan a la sociedad sin nada que hacer, sino que se les abren oportunidades”, subraya.

“Bailar me hará trabajar duro, porque para bailar hay que hacerlo y creo que puede darme oportunidades que nunca habría tenido”, señala Mifemi, quien en el futuro quiere ser una artista y dedicarse a cantar, actuar y bailar “en todo el mundo, no solo en Nigeria”. “Me encanta bailar porque siento que puedo expresarme”, añade.

Con la danza, también han logrado darse a conocer y que más personas puedan colaborar con la academia, que permite que las niñas estén escolarizadas de forma gratuita. “Intentamos usar la danza para invitar a la gente a eventos, hacemos también mucho ‘crowfunding’ y también pedimos becas a algunas organizaciones”, explica Seyi a RTVE.es. “La danza ayuda a todo el mundo. Ayuda a nuestra organización, porque a través de la danza nos ha conocido mucha gente y quieren ayudarnos”, asevera.