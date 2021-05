Rockeras y bandas femeninas: guerreras contra el machismo y los estereotipos

Subtitulado por Accesibilidad TVE.

Que siga tocando.

Tú, que la guitarra de la izquierda ya la tienes.

(Música)

# Cómo será,

# dormir a cielo abierto.

# Mi cuerpo lo sabe, aguantará.

# Lo más probable, # es que me arrastre en el intento,

# de perseguir a Liam Gallagher, # de quedarme sin aliento.

# Todos, cantando himnos # de los Crystal Fighters,

# teniendo orgasmos # que no sabe nadie,

# y el ritmo se nos mete # hasta la sangre,

# y no puedo parar.

# Grita, mañana comeré más vitaminas, # para seguir la fiesta de mi vida,

# ya dormiré cuando me muera, # ya dormiré cuando me muera.

# Si mis dolores, # soportan los desplantes,

# aguanto hasta que me harte, # de consumir el aire.

# No queda cerveza.

# Se nos ha ido de las manos.

# Invitando a los vecinos, # que la silla nos robaron.

# Todos, cantando himnos # de los Crystal Fighters,

# teniendo orgasmos # que no sabe nadie,

# y el ritmo se nos mete # hasta la sangre,

# y no puedo parar.

# Grita, mañana comeré más vitaminas, # para seguir la fiesta de mi vida,

# ya dormiré cuando me muera, # ya dormiré cuando me muera.

# Todos, cantando himnos # de los Crystal Fighters,

# teniendo orgasmos # que no sabe nadie,

# y el ritmo se nos mete # hasta la sangre,

# y no puedo parar.

# Grita, mañana comeré más vitaminas, # para seguir la fiesta de mi vida,

# ya dormiré cuando me muera, # ya dormiré cuando me muera.

# Quizá sea el karma, # o quizá la estupidez

# De fijarme en chicas # que visten bien

# Por la noche # todas lo quieren probar

# Se me lanzan, # dicen que esto no está mal.

# Dicen que esto no está mal.

# Despertamos y ya son casi las dos.

# Ha sonado la puerta del ascensor,

# me ha encerrado en el balcón.

# Probablemente ya tenga novio.

# Me estoy cansando del mismo rollo

# Debo tener ya el monopolio # Porque todas mis ex tienen novio

# Probablemente ya tenga novio.

# Me estoy cansando del mismo rollo

# Debo tener ya el monopolio # Porque todas mis ex tienen novio

# Me he enganchado a la casa de papel

# Y he olvidado # todos mis dramas de mujer

# Pipeando a la novia de mi ex,

# Me doy cuenta: # de que ahora ella es él.

# De que ahora ella es él.

# Probablemente ya tenga novio.

# Me estoy cansando del mismo rollo # Debo tener ya el monopolio

# Porque todas mis ex tienen novio

# Los coches pasan sin mirar.

# Estoy a punto de cruzar.

# No espero a que se ponga en verde

# Creo que esto sí va a funcionar.

# Creo que esto sí va a funcionar.

# Probablemente ya tenga novio.

# Me estoy cansando del mismo rollo

# Debo tener ya el monopolio

# Porque todas mis ex tienen novio

# Pum, chico pum, chico pum # deja de bailar

# Pum, chico pum, chico pum # deja de bailar

# Que no puedo mirar, # que no puedo mirar

# Me voy a despistar

# ¡Vaya cómo baja mi cuenta bancaria!

# No me queda nada # para el lifting facial

# Manos arriba, siempre descalza.

# Todas las caras # del panorama musical.

# Escucha esto que te digo:

# quiero ser mamá.

# Y aunque lleves un peinado # un poquito desfasado

# Sigues resultando sexy # y yo he bebido demasiado.

# Pum, chico pum, chico pum # deja de bailar

# Chico pum, chico pum # deja de bailar

# Pum, chico pum, chico pum # deja de bailar

# Chico pum, chico pum

# Que no puedo mirar, # que no puedo mirar,

# me voy a despistar.

# Se me corre el rímel # cuando suena tu canción

# Giro sobre ti # como si fuera un tiburón

# Nos han elegido, reyes del baile

# somos la portada # de un pedazo culebrón

# Respóndeme a esto que te digo:

# ¿quieres ser papá?

# Y aunque lleves un peinado # un poquito desfasado

# sigues resultando sexy # yo he bebido demasiado

# Pum, chico pum, chico pum # deja de bailar

# Chico pum, chico pum, # deja de bailar

# Pum, chico pum, chico pum # deja de bailar

# Chico pum, chico pum

# Que no puedo mirar,

# que no puedo mirar, # me voy a despistar.

# Escucha esto que te digo:

# quiero ser mamá.

# Y aunque lleves un peinado # un poquito desfasado

# sigues resultando sexy # yo he bebido demasiado.

# Pum, chico pum, chico pum # deja de bailar

# Por favor chico pum deja de bailar.

# Pum, chico pum, chico pum # deja de bailar

# Chico pum, chico pum

# Que no puedo mirar,

# que no puedo mirar, # me voy a despistar.

# Hace más frío aquí que en Moscú # y tú posando en bañador azul,

# Filtro Valencia # y censuran mis tetas,

# no saben donde estoy

# Estoy leyendo a Virginia Wolf # bebiendo un frapuccino bajo el sol

# la contraportada del vinilo # de Rufus dibujo un corazón...

# Y tus amigos se están cabreando

# porque no puedes parar # de mirar el puto instagram,

# El punto medio # entre alegría y funestidad

# el postureo de la gente # me ha hecho criticar

# en el momento en que más harta # estaba del lugar

# Supongo que es el destino # quien lo sabrá

# y cuando menos queramos, # pasará todo ocurre así,

# planificado está

# Yo ya no veo la televisión,

# compré un MAC pa ver HBO # siempre te quejas de los partidos,

# ¿lo harías tú mejor?

# Mientras Broncano siga vacilando

# y no nos deje de gustar lo ilegal,

# necesito gritar.

# El punto medio # entre alegría y funestidad

# el postureo de la gente # me ha hecho criticar

# en el momento en que más harta # estaba del lugar

# Supongo que es el destino quien # lo sabrá y cuando menos queramos,

# pasará todo ocurre así, # planificado está

# planificado está

# planificado está

# Me toca a mi,

# el puma ha ganado # en esta habitación,

# están descontrolados # sin preocupación.

# Toque de atención, # nado por el mundo.

# No te dejes llevar, # o acabaremos secos en la nacional,

# a treinta y tres manzanas # de la libertad,

# hay un huracán, que lo lleva todo.

# Pasó el tren,

# a las seis de la mañana # y yo me pregunté,

# dónde estaba mi guitarra,

# sí me acojoné, y por una vez, # ya no me importaba.

# Como olvidarme de los días # en un bar de la latina,

# y del latero # que hace música al pasar.

# De influencias modernistas # y de mareas feministas,

# si en el fondo # no lo he pasado tan mal,

# que la experiencia # nadie me la va a quitar.

# Ya ha llegado la primavera # a la ciudad ah...

# Pasó el tren,

# a las seis de la mañana # y yo me pregunté,

# dónde estaba mi guitarra,

# sí, me acojoné, y por una vez, # ya no me importaba.

# Saber vencer miedos, sueño, # hambre, sudores,

# puestos a poner # el cielo de mil colores,

# siempre digo sí, suena la raíz, # ya lo decidí.

# Como olvidarme de los días # en un bar de la latina,

# y del latero # que hace música al pasar. #

Para todos los fans emergentes.

# No las verás tocando en un teatro

# Pero da igual si pasas un buen rato

# Buscarás su nombre en los carteles

# Siempre sabrás # que animan a la gente

# Son un grupo emergente # Eres fan emergente

# Te ha inspirado su voz # y vas a sus conciertos

# Otros lo hacen mejor # pero no les entiendo

# Siendo su fan # podrás salir con ellas

# A tomar unas cuantas cervezas

# Llevarás puesta su camiseta

# Y nadie sabrá quién coño son ellas

# Te ha inspirado su voz # y vas a sus conciertos

# Otros lo hacen mejor # pero no les entiendo

# Mírame, ven aquí

# Grita # como si te fueras a morir mañana

# Con más ganas

# No suenan bien, qué más da

# Es cuestión de practicar

# Pero a mí me molan

# Te ha inspirado su voz # y vas a sus conciertos

# Otros lo hacen mejor # pero no les entiendo

# Mírame, ven aquí, cálmate

# Déjate sorprender # Ginebras #

¡Vamos, Ginebras!

# Que caro es todo lo vintage

# Y es que no tengo ni un puto duro

# Que caro es todo lo vintage

# Y es que no tengo ni un puto duro

# Que caro es

# Calle Velarde cinco de la tarde # (ah-aja)

# Pagando al peso como un aguacate # (ah-aja)

# Camisas rotas mucha naftalina # (ah-aja)

# Una moderna dándote propina

# Y es que no tengo ni un puto duro

# Que caro es todo lo vintage

# Y es que no tengo ni un puto duro

# Que caro es

# Ropa gastada en los escaparates # (ah-aja)

# Una chaqueta que era de mi padre # (ah-aja)

# No me da el sueldo para un calcetín # (ah-aja)

# Esto parece un mercadillo VIP

# Y es que no tengo ni un puto duro

# Que caro es todo lo vintage

# Y es que no tengo ni un puto duro

# Que caro es

# Lo bueno de comprar en Malasaña

# Es que te puedes encontrar

# A Yung Beef o a Carmen Lomana

# Repetimos

# Lo bueno de comprar en Malasaña

# Es que te puedes encontrar

# A Yung Beef o a Carmen Lomana

# Lo bueno de comprar en Malasaña

# Es que te puedes encontrar

# A Yung Beef o a Carmen Lomana

# A la parrilla como a mí me gusta

# Y es que no tengo ni un puto duro

# Que caro es todo lo vintage

# Y es que no tengo ni un puto duro

# Que caro es todo lo vintage

# Y aunque no tenga ni un puto duro

# Yo compro en tiendas vintage #

# Tinky Winky es feminista, # le gusta el chocolate Milka.

# Me voy en Cabify al Taco Bell.

# La uva del Vinalopó # votó a la izquierda como yo.

# Úrsula ya no putea a Ariel.

# Cosas moradas, # purpurina en la cara.

# Cosas moradas, # aquí tienes otra típica canción.

# Cosas moradas, # purpurina en la cara.

# Cosas moradas, # aquí tienes otra típica canción.

# En la línea 9 del metro # viajan Prince y Elisabeth Taylor.

# La pared de Mónica nos vio arder.

# Republicana y contemporánea.

# Le gusta el olor de la lavanda.

# Elige tú el color que quieras ser.

# Cosas moradas, # purpurina en la cara.

# Cosas moradas, # aquí tienes otra típica canción.

# Cosas moradas, # purpurina en la cara.

# Cosas moradas, # aquí tienes otra típica canción.

# Un hematoma, la Semana Santa.

# 500E pa' comprarme Tampax.

# En Monstruos S.A. # el malo es Randall.

# Productos sin lactosa # para Juls y Sandra.

# Ropa tintada de color morado.

# Berenjena y la remolacha.

# La funda del sofá de nuestra casa.

# Trancas y Barrancas.

# Cosas moradas, # purpurina en la cara.

# Cosas moradas, # aquí tienes otra típica canción.

# Cosas moradas, # purpurina en la cara.

# Cosas moradas, # aquí tienes otra típica canción.

# Cosas moradas, Cosas moradas, # Cosas moradas,

# Me recuerda a PUTOCHINOMARICÓN. #

# Paula siempre tuvo claro # que le fascinaba Don Omar

# Yanna sin embargo no tenía claro # a quién idolatrar.

# Ana susurraba las canciones # de Anteros y Amaral.

# Hanna toca dream pop y en el fondo # lo que quiere es perrear.

# Está sonando la típica canción

# que ayer no te gustaba # y ahora presumes,

# puede ser que hayas cambiado # es lícito sentir placer

# por cosas que odias # y reconoces que están bien

# Está sonando la típica canción

# que ayer no te gustaba # y ahora presumes,

# puede ser que hayas cambiado es lícito sentir placer

# por cosas que odias # y reconoces que están bien

# María es argentina, # y de ahí extraña mazo el rock

# Alberto canta hoy a los Pixies # y mañana a Elton John

# Magüi resucita cuando ponen # en el Lucy algo de SKA.

# Adri es tan fan de Oasis # que a veces resulta casi igual.

# Está sonando la típica canción

# que ayer no te gustaba # y ahora presumes,

# puede ser que hayas cambiado # es lícito sentir placer

# por cosas que odias # y reconoces que están bien

# Está sonando la típica canción

# que ayer no te gustaba # y ahora presumes,

# puede ser que hayas cambiado # es lícito sentir placer

# por cosas que odias # y reconoces que están bien

# ¡Y reconoces que están bien! #

Muchas gracias.