Secuestrado un periodista francés en Malí por un grupo yihadista vinculado a Al Qaeda

"Me llamo Olivier Dubois. Soy francés. Soy periodista. Fui secuestrado en Gao el 8 de abril por el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM)", afirma el Oliver Dubois, el periodista secuestrado el pasado ocho de abril por un grupo yihadista vinculado con Al Qaeda en Malí.

El secuestro se produjo en ciudad de Gao, Doubois ha aparecido en un vídeo de 21 segundos para confirmar la noticia y reclamar a las autoridades del país europeo que actúen para lograr su liberación.

"Me dirijo a mi familia, a mis amigos y a las autoridades francesas para que hagan todo lo posible para liberarme", agrega el periodista. Trabaja en el país africano como corresponsal del diario 'Le Point' en Malí. Por el momento ni las autoridades de Francia ni las de Malí se han pronunciado.

"Este aguerrido periodista, que trabaja habitualmente para 'Le Point Afrique' y 'Libération', conoce bien esta región muy peligrosa en el este del país", ha manifestado, Christophe Deloire, secretario general de Reporteros Sin Fronteras (RSF). Ha destacado que "estaba realizando un reportaje en Gao" y ha agregado que "el 8 de abril no volvió a su hotel tras el desayuno".

“Une vidéo de 21 secondes montre le journaliste français Olivier Dubois affirmant qu’il a été kidnappé le 8 avril 2021 par le « Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans ». Il s’adresse à sa famille, ses amis et aux autorités pour qu’ils fassent leur possible pour sa libération pic.twitter.com/MLqYwCUjRD“