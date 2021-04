Al comenzar la cumbre, Biden ha confirmado el plan de Estados Unidos de reducir sus emisiones entre un 50 y un 52% para 2030 con respecto a los niveles de 2005, un nuevo objetivo con el que espera animar a otras naciones a aumentar su ambición para luchar contra el cambio climático.

"Estos pasos colocarán a Estados Unidos a convertirse en una economía con cero emisiones netas para no más tarde de 2050", ha afirmado el mandatario, quien ha descrito la lucha por el clima como un "imperativo moral y económico" y ha subrayado que "realmente no hay otra opción" que sumarse a ella.

“Today I’m bringing together leaders from around the world to meet this moment of climate peril, and extraordinary opportunity. No nation can solve this crisis on its own, and this summit is a step on a path to a secure, prosperous, and sustainable future. https://t.co/lcUUsgyEo3“